Раньше никаких депрессий не было: почему сегодня стало модным ходить к психологу(6)
Исторические события сыграли здесь важную роль. Люди стали более открыты к экспериментам и изменениям в целом. Поэтому работа с психологами, в том числе на тренингах личностного роста, стала более актуальной. Слушателям хотелось избавиться от старых привычек, тяжести прошлого и отголосков советского воспитания. Тогда веяние культуры очень тяготило людей. Даже сейчас оно продолжает влиять на жизнь общества.
Зачем люди обращаются к психологам
Сегодня люди идут в психологию, чтобы избавиться от негативных установок, пересмотреть свои отношения с родителями, близкими и жизнью в целом. Многие до 40-50 лет живут в паттернах, которые мешают взять ответственность за себя, развиваться и получать результаты, которые хочется иметь на самом деле.
Часто идут к психологу, когда уже чувствуют неудовлетворенность жизнью и понимают, что хочется по-другому. Когда человек прорабатывает старые установки и ограничения, ему легче совершать действия, чтобы создать жизнь мечты и прийти к тому, что действительно важно.
Новые тренды
За последнее время появилось много новых направлений. Например, гипнотерапия, нейропсихология и метод ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз), связанный с проработкой психических травм с помощью движения глаз.
Также набирает популярность коучинг. Его техники помогают найти истинные ценности человека и понять, чего он действительно хочет в жизни. Например, часто у людей нет уверенности в своих силах и не хватает понимания, как достичь результата. Коуч помогает найти внутренние и внешние ресурсы для этого. В отличие от классической психологии, такой подход ориентируется на будущее, а не на прошлое. Главный посыл коучинга в том, что человеку доступны любые цели, о которых он мечтает.
Также заметна тенденция на поиск быстрых ответов. Это ответ на общую картину мира: технологии, требования, условия так быстро меняются, люди не могут позволить себе двигаться медленно. Ускорение темпа жизни — это издержка нашей реальности.
Общество постепенно освобождается от груза прошлого и начинает смотреть в сторону будущего. Коучинг и психология подстраиваются под реальный мир и помогают решить запрос ускорения жизни без ущерба для внутреннего здоровья человека.
В психологию также внедряют искусственный интеллект. Сейчас разрабатывают чат-боты, которые помогают решать пока легкие психологические запросы. Например, с помощью технологий можно диагностировать расстройство психики, получить рекомендации по улучшению состояния или совет обратиться к специалисту. В дальнейшем, по мере развития искусственного интеллекта, это может перерасти в полноценные консультации и сделать психологическую поддержку более доступной.
Почему раньше никто не ходил к психологу и все было хорошо
“Раньше никто не ходил к психологу и все было хорошо”, — так представители прошлого поколения критикуют тренды в работе над собой. Но времена меняются — новые проблемы требуют современных решений.
В СССР не было такой информационной нагрузки, как сейчас. Сегодня человек вынужден принимать десятки решений каждый день, и множество вариантов вызывает чувство тревоги и беспокойства. Даже выбор из 20 видов макарон приносит не только радость от возможностей современного мира, но и переживания. Отчасти питание по талонам и небольшой ассортимент давали больше (психологического) здоровья.
Кроме того, физический труд занимал значительное место в жизни. Это тоже улучшало состояние, в том числе психическое. Современное общество живет в офисах и на удаленке. Люди сидят в телефоне 24/7 и двигаются в разы меньше. Поэтому поддержка психологического здоровья — это (хочется нам или нет) реалии нового мира.
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