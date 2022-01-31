Раньше никаких депрессий не было: почему сегодня стало модным ходить к психологу

Исторические события сыграли здесь важную роль. Люди стали более открыты к экспериментам и изменениям в целом. Поэтому работа с психологами, в том числе на тренингах личностного роста, стала более актуальной. Слушателям хотелось избавиться от старых привычек, тяжести прошлого и отголосков советского воспитания. Тогда веяние культуры очень тяготило людей. Даже сейчас оно продолжает влиять на жизнь общества.

Зачем люди обращаются к психологам

Сегодня люди идут в психологию, чтобы избавиться от негативных установок, пересмотреть свои отношения с родителями, близкими и жизнью в целом. Многие до 40-50 лет живут в паттернах, которые мешают взять ответственность за себя, развиваться и получать результаты, которые хочется иметь на самом деле.

Часто идут к психологу, когда уже чувствуют неудовлетворенность жизнью и понимают, что хочется по-другому. Когда человек прорабатывает старые установки и ограничения, ему легче совершать действия, чтобы создать жизнь мечты и прийти к тому, что действительно важно.

Новые тренды

За последнее время появилось много новых направлений. Например, гипнотерапия, нейропсихология и метод ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз), связанный с проработкой психических травм с помощью движения глаз.

Также набирает популярность коучинг. Его техники помогают найти истинные ценности человека и понять, чего он действительно хочет в жизни. Например, часто у людей нет уверенности в своих силах и не хватает понимания, как достичь результата. Коуч помогает найти внутренние и внешние ресурсы для этого. В отличие от классической психологии, такой подход ориентируется на будущее, а не на прошлое. Главный посыл коучинга в том, что человеку доступны любые цели, о которых он мечтает.

Также заметна тенденция на поиск быстрых ответов. Это ответ на общую картину мира: технологии, требования, условия так быстро меняются, люди не могут позволить себе двигаться медленно. Ускорение темпа жизни — это издержка нашей реальности.