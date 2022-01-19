Как эффективно работать из дома с детьми на голове

Одни родители воспринимают возможность поработать из дома, как благословение. Другие считают, что ничего не может быть хуже, пишет Deti.mail.ru.

С одной стороны у вас есть прыгающие по голове дети, которые требуют, чтобы с ними играли, общались, помогали. С другой — работодатели, которые ожидают, что сотрудники будут проявлять такую же сконцентрированность на рабочих задачах и будут столь же доступны для связи, как если бы они работали в офисе.

Ничего удивительного, что эти два мира вступают в конфликт. Это приводит к множеству проблем, недоразумений и недопониманию.

Если вы работающие удаленно папа или мама, попробуйте следовать этим пяти правилам — и шансы, что вас уволят, начнут стремительно уменьшаться.

Четко обозначайте свои рабочие часы и сообщайте боссу и коллегам обо всех изменениях

Старайтесь каждый день придерживаться расписания и держите в курсе о своем графике всех, кто с вами связан по работе. Если вдруг выясняется, что вам нужно отвлечься на детей или домашние дела, тут же информируйте об этом босса и коллег, чтобы у них не вызывало вопросов, почему вы сразу не ответили на сообщение.

Хорошо продумывайте письменные сообщения

Одно дело, когда вы общаетесь с коллегами или начальником лично, тут вам помогает тон голоса, язык тела. Все это пропадает при письменных контактах.

Старайтесь избегать двусмысленности в своих сообщениях.

Четко и прямо обозначайте, что вы имеете в виду, и предлагайте задавать вопросы в случае каких-то неясностей. Все это поможет избежать проблем в общении.

Всегда перечитывайте свои сообщения, прежде чем их отправить

Когда вас отвлекают дети, а реагировать на рабочие вопросы нужно быстро, очень легко наделать ошибок, которые могут иметь неприятные последствия. Поэтому лучше дважды перечитать свой текст, прежде чем нажать на “отправить”.

Избегайте слишком бурного общения с коллегами