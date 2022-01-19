Как эффективно работать из дома с детьми на голове
Одни родители воспринимают возможность поработать из дома, как благословение. Другие считают, что ничего не может быть хуже, пишет Deti.mail.ru.
С одной стороны у вас есть прыгающие по голове дети, которые требуют, чтобы с ними играли, общались, помогали. С другой — работодатели, которые ожидают, что сотрудники будут проявлять такую же сконцентрированность на рабочих задачах и будут столь же доступны для связи, как если бы они работали в офисе.
Ничего удивительного, что эти два мира вступают в конфликт. Это приводит к множеству проблем, недоразумений и недопониманию.
Если вы работающие удаленно папа или мама, попробуйте следовать этим пяти правилам — и шансы, что вас уволят, начнут стремительно уменьшаться.
Четко обозначайте свои рабочие часы и сообщайте боссу и коллегам обо всех изменениях
Старайтесь каждый день придерживаться расписания и держите в курсе о своем графике всех, кто с вами связан по работе. Если вдруг выясняется, что вам нужно отвлечься на детей или домашние дела, тут же информируйте об этом босса и коллег, чтобы у них не вызывало вопросов, почему вы сразу не ответили на сообщение.
Хорошо продумывайте письменные сообщения
Одно дело, когда вы общаетесь с коллегами или начальником лично, тут вам помогает тон голоса, язык тела. Все это пропадает при письменных контактах.
Старайтесь избегать двусмысленности в своих сообщениях.
Четко и прямо обозначайте, что вы имеете в виду, и предлагайте задавать вопросы в случае каких-то неясностей. Все это поможет избежать проблем в общении.
Всегда перечитывайте свои сообщения, прежде чем их отправить
Когда вас отвлекают дети, а реагировать на рабочие вопросы нужно быстро, очень легко наделать ошибок, которые могут иметь неприятные последствия. Поэтому лучше дважды перечитать свой текст, прежде чем нажать на “отправить”.
Избегайте слишком бурного общения с коллегами
В нашем цифровом мире вы можете мгновенно в любое время сообщить сотрудникам о какой-то идее или решении, только что пришедших вам в голову. И вот уже в рабочем чате завязался бурный обмен сообщениями, который может продолжаться день и ночь. Вам такое совсем ни к чему — с учетом того, что на вас кроме работы еще дети и дом, и вам надо хорошо высыпаться по ночам. Поэтому контролируйте свои порывы. Если ваша идея ждет до утра, лучше обсудить ее на следующий день во время видеозвонка. Так никто ничего не пропустит и ни о чем не забудет.
Если можете, то не делайте миллион дел одновременно
Хотя избежать многозадачности, если вы работающая из дома мама, практически невозможно, все же пытайтесь свести ее к минимуму. Когда вы отвечаете на рабочие письма, параллельно играя с ребенком или готовя ужин, ничего хорошего не выйдет — вы что-то обязательно упустите, перепутаете, не поймете.
Постоянное переключение между разными задачами отнимает много сил и снижает эффективность.
Конечно, принято считать, что мамы просто созданы для многозадачности, но на самом деле это не так. Поэтому по возможности старайтесь разделять работу и все остальное, что так и норовит навалиться на вас, когда вы дома.