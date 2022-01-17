Мода и стиль
17.01.2022, 10:52

ГАЛЕРЕЯ | Лучшие образы фигуристок ЧЕ-2022

 
Iluuisutamise EM naiste üksiksõidu vabakava
Foto: Rauno Volmar
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 остался позади. Предлагаем посмотреть еще раз на самые яркие, оригинальные и нежные образы девушек-одиночниц этого турнира.
RusDelfi
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