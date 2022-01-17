ГАЛЕРЕЯ | Лучшие образы фигуристок ЧЕ-2022

Iluuisutamise EM naiste üksiksõidu vabakava Foto: Rauno Volmar

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 остался позади. Предлагаем посмотреть еще раз на самые яркие, оригинальные и нежные образы девушек-одиночниц этого турнира.