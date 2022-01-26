Как скейтборд помогает от депресии в среднем возрасте?

Свои выводы доктор O'Коннор сделал на основе 30 интервью, которые он провел в Гонконге и Великобритании, а также исходя из личного опыта.

"Скейтбординг служит хорошей эмоциональной отдушиной для людей, испытавших глубокие личные переживания в результате развода почсле долгих совместных лет жизни, краха пофессиональной карьеры, тягот родительского бремени или даже злоупотребления разными субстанциями", - утверждает ученый.

Многих скейтбордистов "второй волны" подталкивают к этому их собственные дети, которым удается пробудить у родителей интерес к этому виду спорта и влиться в немаленькое сообщество скейтбордистов.



"Для тех, с кем я беседовал, скейтборд означал нечто намного большее, чем просто способ поддержания своей физической формы и здоровья", - говорит O'Коннор.

По его словам, скейтбординг дает им новое лицо, не то, что уже примелькалось в других сферах их жизни. К тому же в случае со скейтбордингом "успех" и "мастерство" - понятие куда более растяжимые, чем в других видах спорта, и неудачу всегда можно рассматривать как очередной смелый эксперимент, не оставляющий неприятного осадка от поражения.

"По крайней мере в двух случаях, когда я просил собеседников попытаться объяснить, что же скейтбординг означает для них, я наблюдал, как взрослые мужчины едва сдерживают слезы, не находя слов, чтобы выразить, какую огромную роль в их жизни играет скейтбординг", - признается ученый.