Как скейтборд помогает от депресии в среднем возрасте?(1)
Депрессии все возрасты покорны, однако, как выяснил доктор Пол O’Коннор из Эксетерского университета, многие люди среднего возраста, научившиеся кататься на скейтборде, уверяют, что этот вид спорта позволяет вновь наполнить их жизнь духовным значением и повышает чувство наслаждения от бытия. И это не говоря уже о том, что скейтборд сближает их с младшим поколением, прибавляет физических сил и уверенности в себе, пишет Русская служба Би-би-си.
Свои выводы доктор O'Коннор сделал на основе 30 интервью, которые он провел в Гонконге и Великобритании, а также исходя из личного опыта.
"Скейтбординг служит хорошей эмоциональной отдушиной для людей, испытавших глубокие личные переживания в результате развода почсле долгих совместных лет жизни, краха пофессиональной карьеры, тягот родительского бремени или даже злоупотребления разными субстанциями", - утверждает ученый.
"Для тех, с кем я беседовал, скейтборд означал нечто намного большее, чем просто способ поддержания своей физической формы и здоровья", - говорит O'Коннор.
По его словам, скейтбординг дает им новое лицо, не то, что уже примелькалось в других сферах их жизни. К тому же в случае со скейтбордингом "успех" и "мастерство" - понятие куда более растяжимые, чем в других видах спорта, и неудачу всегда можно рассматривать как очередной смелый эксперимент, не оставляющий неприятного осадка от поражения.
"По крайней мере в двух случаях, когда я просил собеседников попытаться объяснить, что же скейтбординг означает для них, я наблюдал, как взрослые мужчины едва сдерживают слезы, не находя слов, чтобы выразить, какую огромную роль в их жизни играет скейтбординг", - признается ученый.