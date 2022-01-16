Художник-модельер: платья Кийбус — это много бессонных ночей

Художник-модельер Оксана Эгбе рассказала Delfi, как создавались платья Эвы-Лотты Кийбус: “В этом сезоне я получила интересный опыт работы в сотрудничестве с другим дизайнером-костюмером, которая поделилась своей идеей костюмов для Эвы-Лотты, взяв за основу платья от Dior и HAREM's Couture. Лишь только увидев эскизы и ткань, с которой предстоит работать, я поняла, что впереди меня ждет много бессонных ночей. Ведь одно дело — шить подиумное платье, где модель даже руки не поднимает, совсем другое — спортсменка, для которой необходимо обеспечить максимальный комфорт и свободу движения, а когда у тебя в руках совершенно нетянущаяся ткань с люрексом — задача усложняется в разы… Однако, увидев в конечном итоге оба платья на льду в свете софитов, которые отлично сидят по фигуре и при этом не доставляют никаких неудобств фигуристке, понимаешь, что все это стоило затраченных трудов”.