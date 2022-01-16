Художник-модельер: платья Кийбус — это много бессонных ночей
В эти дни Таллинн принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. В женском одиночном катании Эстонию представляют Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина. Наряды, в которых девушки выходят на лед, — это тонкая ручная работа. В нее вкладывается намного больше смысла и сил, чем кажется на первый взгляд.
Настоящие поклонники фигурного катания знают и помнят не только имена спортсменок, но и образы, в которых они выступали. Каждая программа — это целое повествование, история.
Художник-модельер Оксана Эгбе рассказала Delfi, как создавались платья Эвы-Лотты Кийбус: “В этом сезоне я получила интересный опыт работы в сотрудничестве с другим дизайнером-костюмером, которая поделилась своей идеей костюмов для Эвы-Лотты, взяв за основу платья от Dior и HAREM's Couture. Лишь только увидев эскизы и ткань, с которой предстоит работать, я поняла, что впереди меня ждет много бессонных ночей. Ведь одно дело — шить подиумное платье, где модель даже руки не поднимает, совсем другое — спортсменка, для которой необходимо обеспечить максимальный комфорт и свободу движения, а когда у тебя в руках совершенно нетянущаяся ткань с люрексом — задача усложняется в разы… Однако, увидев в конечном итоге оба платья на льду в свете софитов, которые отлично сидят по фигуре и при этом не доставляют никаких неудобств фигуристке, понимаешь, что все это стоило затраченных трудов”.
Женское фигурное катание может показаться таким занятием, в котором хрупкие девушки легко парят надо льдом в красивых нарядах. На самом же деле за этой картиной скрывается как упорство и тяжелый труд спортсменок и их тренеров, так и кропотливый труд дизайнеров, художников, модельеров, знающих свое дело.