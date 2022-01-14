Мифы о моде, над которыми смеются дизайнеры и стилисты
Кроме того, существовал и еще целый ряд самых разнообразных “модных” правил, не придерживаться коих было моветоном, пишет MyJane.ru. Теперь же эти времена остались далеко позади, правда, многие дамы все равно стараются соблюдать некоторые навязанные им глянцевыми изданиями условности и по сей день, и, надо заметить, совершенно напрасно! К тому же очень многие дизайнеры и стилисты уже давным-давно отступили от этих условностей и весьма благополучно продвигают совершенно противоположные тенденции, тихо посмеиваясь над тем, что кто-то когда-то считал их немодными! Какие же именно мифы о моде нынче веселят модных стилистов и дизайнеров?
Черный цвет очень плохо сочетается с синим
Бытует мнение, что скомбинированные в одном образе черный и синий цвета выглядят очень угрюмо и мрачно, на самом же деле, если грамотно подойти к данному вопросу, такая комбинация будет смотреться очень благородно и даже роскошно! Да-да, в реальности данные цвета великолепно сочетаются друг с другом, позволяя создавать благородные и изысканные образы! Особенно хорошо подобный тандем подойдет для создания стильных и удачных деловых образов, например, можно смело дополнить синий брючный костюм эффектной черной блузкой или же скомбинировать темно-синее платье-футляр с черными туфлями, поясом и сумкой. Если же все-таки есть сомнения в том, что такой образ получится удачным, можно попробовать разбавить его еще и третьим цветом, например, дополнить черный кардиган, надетый вместе с синими джинсами, белой футболкой либо красными туфлями.
Низкорослым дамам не следует носить длинные платья
Данный миф зародился в те далекие времена, когда все длинные платья имели примерно одинаковый фасон — будучи сшитыми из довольно жестких тканей, они сидели на прекрасных дамах колоколом, примерно так же, как сидели сарафаны на самоварных куклах. К счастью, годы жесточайшего дефицита уже давным-давно остались позади, и сейчас в магазинах не составит особого труда подобрать себе абсолютно любой наряд длины миди или макси — любой расцветки и любого фасона. И, если миниатюрные дамы грамотно подойдут к выбору длинных платьев, они будут выглядеть в них на удивление хрупкими и элегантными! А если добавить к такому образу туфли или босоножки на каблуках, они помогут прибавить несколько сантиметров роста, визуально вытягивая силуэт!
В одном образе допускается сочетать не больше трех цветов
Если ранее наличие в одном образе нескольких различных принтов, цветов и текстур считалось верхом безвкусицы, то в настоящее время подобного рода моветон превратился в самый что ни на есть настоящий модный тренд! И для того, чтобы в этом убедиться, достаточно просто повнимательнее посмотреть на моделей, представляющих на современных подиумах новейшие дизайнерские коллекции — нынешние дизайнеры совершенно не стесняются комбинировать абсолютно несочетаемые на первый взгляд цвета и узоры, ни грамма не опасаясь внести дисгармонию в образ!
В одном образе недопустимо сочетать золото с серебром
Еще некоторое время назад комбинация из золота с серебром считалась моветоном, однако в настоящее время модные дизайнеры достаточно активно игнорируют данную условность — в их коллекциях уже можно повстречать сочетание данных металлов и цветов не только в аксессуарах, но и в одежде! Да и в ювелирных магазинах на глаза все чаще и чаще попадаются украшения, выполненные из золота и серебра одновременно! Так что не стоит следовать давным-давно утратившим свою актуальность условностям при наличии возможности дополнить собственный образ интересными элементами! Главное — стараться подбирать украшения в одном стиле, а также не забывать о том, что они должны максимально гармонично сочетаться со всеми остальными деталями образа. И, конечно же, не стоит забывать о чувстве меры!
Блестки подходят только для создания вечерних образов
Когда-то модницы пускали блестящие вещи в ход исключительно для создания самых разнообразных вечерних образов, при этом днем носить подобные вещицы почему-то считалось недопустимым. И совершенно напрасно! Сейчас эффектные сверкающие предметы гардероба с пайетками или блестками достаточно активно носят и в повседневной жизни, совершенно не задумываясь о том, что образ может получиться слишком праздничным. Более того, многие люди считают такой подход великолепным способом привлечь к себе внимание, выделиться из толпы, а также сделать скучный и обыденный дневной образ актуальным и очень модным. Правда, в данной ситуации тоже очень важно соблюдать чувство меры, иначе велик риск превратиться в новогоднюю елку! Лучше всего, если в образе будет присутствовать только один блестящий элемент — пиджак, юбка, обруч, клатч или что-либо еще. А все остальные составные части образа должны быть максимально лаконичными и нейтральными. Особенно хорошо подойдут для этих целей всевозможные вещицы из базового гардероба: классический тренч, джинсы, белая рубашка и т. д.
Одежда с горизонтальными полосами всегда полнит
Один из самых старых мифов, в который до сих пор продолжают верить очень многие дамы! Почему-то принято считать, что одежда с горизонтальными полосками всегда визуально добавляет несколько лишних кило, а одежда с вертикальными полосами наоборот, делает стройнее. Определенная истина в данном утверждении, конечно, есть, однако верным оно оказывается все равно не всегда. Более того, в ряде случаев горизонтальные полосы даже могут сыграть на руку — например, если такой рисунок будет на груди. Так что не стоит бояться использовать и горизонтальные принты, главное — следить за тем, чтобы они не занимали слишком большую площадь. И еще один хитрый прием — научиться своевременно и уместно разбавлять горизонтальные полоски, например, поверх футболки либо блузки в полоску всегда можно надеть однотонный пиджак!
Одним словом, будет гораздо лучше оставить все вышеперечисленные мифы в далеком прошлом и не стесняться новых модных экспериментов, ведь такой подход позволяет создавать новые интересные образы!