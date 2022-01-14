Мифы о моде, над которыми смеются дизайнеры и стилисты

Данный миф зародился в те далекие времена, когда все длинные платья имели примерно одинаковый фасон — будучи сшитыми из довольно жестких тканей, они сидели на прекрасных дамах колоколом, примерно так же, как сидели сарафаны на самоварных куклах. К счастью, годы жесточайшего дефицита уже давным-давно остались позади, и сейчас в магазинах не составит особого труда подобрать себе абсолютно любой наряд длины миди или макси — любой расцветки и любого фасона. И, если миниатюрные дамы грамотно подойдут к выбору длинных платьев, они будут выглядеть в них на удивление хрупкими и элегантными! А если добавить к такому образу туфли или босоножки на каблуках, они помогут прибавить несколько сантиметров роста, визуально вытягивая силуэт!

Бытует мнение, что скомбинированные в одном образе черный и синий цвета выглядят очень угрюмо и мрачно, на самом же деле, если грамотно подойти к данному вопросу, такая комбинация будет смотреться очень благородно и даже роскошно! Да-да, в реальности данные цвета великолепно сочетаются друг с другом, позволяя создавать благородные и изысканные образы! Особенно хорошо подобный тандем подойдет для создания стильных и удачных деловых образов, например, можно смело дополнить синий брючный костюм эффектной черной блузкой или же скомбинировать темно-синее платье-футляр с черными туфлями, поясом и сумкой. Если же все-таки есть сомнения в том, что такой образ получится удачным, можно попробовать разбавить его еще и третьим цветом, например, дополнить черный кардиган, надетый вместе с синими джинсами, белой футболкой либо красными туфлями.

Кроме того, существовал и еще целый ряд самых разнообразных “модных” правил, не придерживаться коих было моветоном, пишет MyJane.ru . Теперь же эти времена остались далеко позади, правда, многие дамы все равно стараются соблюдать некоторые навязанные им глянцевыми изданиями условности и по сей день, и, надо заметить, совершенно напрасно! К тому же очень многие дизайнеры и стилисты уже давным-давно отступили от этих условностей и весьма благополучно продвигают совершенно противоположные тенденции, тихо посмеиваясь над тем, что кто-то когда-то считал их немодными! Какие же именно мифы о моде нынче веселят модных стилистов и дизайнеров?

В одном образе допускается сочетать не больше трех цветов

Если ранее наличие в одном образе нескольких различных принтов, цветов и текстур считалось верхом безвкусицы, то в настоящее время подобного рода моветон превратился в самый что ни на есть настоящий модный тренд! И для того, чтобы в этом убедиться, достаточно просто повнимательнее посмотреть на моделей, представляющих на современных подиумах новейшие дизайнерские коллекции — нынешние дизайнеры совершенно не стесняются комбинировать абсолютно несочетаемые на первый взгляд цвета и узоры, ни грамма не опасаясь внести дисгармонию в образ!

В одном образе недопустимо сочетать золото с серебром

Еще некоторое время назад комбинация из золота с серебром считалась моветоном, однако в настоящее время модные дизайнеры достаточно активно игнорируют данную условность — в их коллекциях уже можно повстречать сочетание данных металлов и цветов не только в аксессуарах, но и в одежде! Да и в ювелирных магазинах на глаза все чаще и чаще попадаются украшения, выполненные из золота и серебра одновременно! Так что не стоит следовать давным-давно утратившим свою актуальность условностям при наличии возможности дополнить собственный образ интересными элементами! Главное — стараться подбирать украшения в одном стиле, а также не забывать о том, что они должны максимально гармонично сочетаться со всеми остальными деталями образа. И, конечно же, не стоит забывать о чувстве меры!

Блестки подходят только для создания вечерних образов