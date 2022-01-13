Мать-одиночка бесплатно родила пятерых детей для бездетных пар

По словам Лоры, ей настолько нравится исполнять мечту бездетных пар, что у нее развилась настоящая “суррогатозависимость”.

Своего первого суррогатного ребенка, девочку, Лора родила 10 лет тому назад, после того как на свет появились двое ее старших детей, — а младшие суррогатные дети, разнополые близнецы, родились восемь месяцев назад, пишет Deti.mail.ru.

По словам Лоры, она с детства мечтала стать мамой и всегда очень жалела людей, у которых не получается завести детей.

Решение стать суррогатной мамой пришло к ней после просмотра телепрограммы про таких женщин. Лора говорит:

Я чувствовала такую безусловную любовь к своим детям, и я подумала, что мне так повезло и если я могу помочь другим, то почему бы и нет. Мне хотелось, чтобы другие родители тоже смогли почувствовать эту безусловную любовь.

По британским законам суррогатное материнство может быть только на альтруистической основе, то есть суррогатная мать не получает за то, что выносила и родила ребенка для бесплодной пары, никаких денег. Оплачиваются только текущие расходы, такие как поездки или одежда для беременных.

Лора, по ее словам, очень легко переносит беременность и роды, поэтому “работа” суррогатной мамой не приносит ей ничего, кроме радости. А вся семья ее очень в этом поддерживает.

Поскольку годы идут, а Лора не планирует прекращать это занятие, то в преддверии рождения десятого ребенка она специально сбросила лишний вес, чтобы снизить возможные риски. Тем не менее, говорит Лора, если в будущем она почувствует, что беременность и роды даются ей нелегко, она немедленно прекратит вынашивать детей для других людей, потому что ее собственным детям нужна мама.

Как рассказала Лора, прежде чем стать суррогатной матерью для той или иной семьи, она обязательно знакомится с будущими родителями — и остается с ними в контакте после рождения ребенка. “Когда дети подрастают, они узнают, кем я им прихожусь, что они росли в моем животике”, — говорит она.