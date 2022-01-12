Почему мужчины, которые зарабатывают меньше своих жен, чаще изменяют(3)
Все эти три кита по-прежнему играют огромную роль в нашем существовании, но, конечно, у каждого разная концентрация этих самых мотивов, влияющих на поступки и мысли. Для кого-то на первом месте семья и друзья, для кого-то — изучение нового (и, кстати, бесконечное листание ленты инстаграма тоже связано с нашим природным любопытством, другой вопрос, что в нынешние времена этих соцсетей и присутствия телефона становится слишком уж много), а третьи — выбирают статус, то есть, допустим, покупают каждые полгода машину и гаджеты не потому, что износились старые, а ради всеобщего восхищения, пишет Lady.mail.ru.
Отношения, которые изначально были важным пунктом в деле выживания человечества (чем больше стая, тем возрастают шансы на сохранение каждой отдельной жизни, в древности одиночество было смерти подобно), сегодня тоже меняются. И в первую очередь, потому что старые стереотипы ломаются, а новые потребности появляются.
Так, если раньше красота женщин как бы менялась на статус мужчин, то в нашу эпоху подобных союзов становится меньше. И социологи пытаются вывести модели партнеров, которые с большей вероятностью останутся в гармонии надолго.
Несколько лет назад доцент кафедры социологии в Университете штата Коннектикут Кристин Мунш провела ряд экспериментов с участием партнеров с разным достатком и их стремлением сохранять верность. То есть она рассматривала браки, в которых супругов были плюс-минус равные доходы и, напротив, где разница между зарплатой мужчины и женщины была значительной. В итоге она пришла к интересным выводам: чаще всего к измене были готовы и заводили любовниц мужчины, чьи жены имели большой достаток.
Социологи объяснили это следующим образом: в обществе по-прежнему сильна установка на то, что мужчина должен содержать детей и жену, а когда появляется финансовая уязвимость, то он как бы хочет отомстить и подключает другую “истинно маскулинную” функцию — заводит множество половых связей. Таким образом, он “наказывает” свою благоверную и не лишает себя высокой самооценки.
Примечательно, что и женщина в союзе с тем, кто получает меньше, чувствует себя более уязвимой: начинает преуменьшать свои заслуги, берет на свои плечи побольше домашних дел, постоянно тревожится и даже рискует получить хроническую бессонницу. То есть она всячески ищет пути “нейтрализовать” неравенство.
Значит ли это, что в остальных парах мужчины или женщины не изменяют? Конечно, нет. И стоит ли сделать вывод о том, что если женщина получает меньше, а мужчина — больше, то все (по старой модели “обмена ресурсами”) будет отлично? Тоже нет. Речь, разумеется, не о тех случаях, когда женщина находится в декрете или временно не может работать, а именно о постоянной ситуации.
Если верить автору книги, то риск измены или разрыва существует в любой ситуации, когда в отношениях кто-то сильнее тянет одеяло на себя: будь то финансовое превосходство, более высокий статус или даже большая популярность в окружении. Любое неравенство может в итоге привести к тому, что второй человек будет вынужден искать поддержку “на стороне”.
Главный вывод главы — в поиске душевных и уважительных отношений, в умении обсудить и услышать своего возлюбленного.