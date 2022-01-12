Почему мужчины, которые зарабатывают меньше своих жен, чаще изменяют

Все эти три кита по-прежнему играют огромную роль в нашем существовании, но, конечно, у каждого разная концентрация этих самых мотивов, влияющих на поступки и мысли. Для кого-то на первом месте семья и друзья, для кого-то — изучение нового (и, кстати, бесконечное листание ленты инстаграма тоже связано с нашим природным любопытством, другой вопрос, что в нынешние времена этих соцсетей и присутствия телефона становится слишком уж много), а третьи — выбирают статус, то есть, допустим, покупают каждые полгода машину и гаджеты не потому, что износились старые, а ради всеобщего восхищения, пишет Lady.mail.ru.

Отношения, которые изначально были важным пунктом в деле выживания человечества (чем больше стая, тем возрастают шансы на сохранение каждой отдельной жизни, в древности одиночество было смерти подобно), сегодня тоже меняются. И в первую очередь, потому что старые стереотипы ломаются, а новые потребности появляются.

Так, если раньше красота женщин как бы менялась на статус мужчин, то в нашу эпоху подобных союзов становится меньше. И социологи пытаются вывести модели партнеров, которые с большей вероятностью останутся в гармонии надолго.

Несколько лет назад доцент кафедры социологии в Университете штата Коннектикут Кристин Мунш провела ряд экспериментов с участием партнеров с разным достатком и их стремлением сохранять верность. То есть она рассматривала браки, в которых супругов были плюс-минус равные доходы и, напротив, где разница между зарплатой мужчины и женщины была значительной. В итоге она пришла к интересным выводам: чаще всего к измене были готовы и заводили любовниц мужчины, чьи жены имели большой достаток.