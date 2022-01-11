10 признаков того, что вы растите гения

1. Опережающее развитие

Одаренные дети часто проходят все ключевые этапы развития быстрее, чем сверстники. К примеру, они начинают очень рано говорить, и их словарь пополняется с огромной скоростью. Уже к двум годам (а то и раньше) такие дети могут выражать довольно сложные мысли и понятия сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, пишет Deti.mail.ru.

2. Рано проявляющаяся способность различать повторяющиеся сценарии

Речь идет не просто о том, что ребенок замечает повторение цвета или формы предметов, изображенных на картинках. Одаренный ребенок также обращает внимание на повторяющиеся сценарии поведения людей, на повторяющиеся действия и виды деятельности, которые он замечает в окружающем мире.

Одаренность проявляется в повышенном внимании к миру

Такой ребенок видит и фиксирует в своем сознании подробности, которые обычно проходят мимо других детей, наблюдает и запоминает ключевую для него информацию. Он может, к примеру, заметить, что автобус проезжает мимо дома в одно и то же время, или запомнить, сколько кубиков помещается в кузов игрушечного грузовика.

3. Неукротимое любопытство

Одаренные дети не просто интересуются миром вокруг, их любопытство по поводу того, как все устроено, просто ненасытно. Они обожают выяснять мельчайшие детали и испытывают терпение родителей, забрасывая их вопросами. Это может быть что угодно — от того, что ест каждый вид млекопитающих, существующий на планете, до того, как устроен тостер.

4. Любимая тема, о которой они знают все

Одаренные дети часто выбирают себе какую-то область знаний или объект интереса, и погружаются в нее с головой. К примеру, такой ребенок может с ходу назвать латинское наименование любого динозавра или в мельчайших подробностях объяснить, как работает автомобильный мотор.

Примерно к 11 годам он может демонстрировать экспертный уровень фундаментальных знаний по какой-либо проблеме, причем, как правило, область интересов юного гения лежит далеко за пределами того, чем обычно интересуются дети.