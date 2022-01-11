10 признаков того, что вы растите гения(2)
1. Опережающее развитие
Одаренные дети часто проходят все ключевые этапы развития быстрее, чем сверстники. К примеру, они начинают очень рано говорить, и их словарь пополняется с огромной скоростью. Уже к двум годам (а то и раньше) такие дети могут выражать довольно сложные мысли и понятия сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, пишет Deti.mail.ru.
2. Рано проявляющаяся способность различать повторяющиеся сценарии
Речь идет не просто о том, что ребенок замечает повторение цвета или формы предметов, изображенных на картинках. Одаренный ребенок также обращает внимание на повторяющиеся сценарии поведения людей, на повторяющиеся действия и виды деятельности, которые он замечает в окружающем мире.
Одаренность проявляется в повышенном внимании к миру
Такой ребенок видит и фиксирует в своем сознании подробности, которые обычно проходят мимо других детей, наблюдает и запоминает ключевую для него информацию. Он может, к примеру, заметить, что автобус проезжает мимо дома в одно и то же время, или запомнить, сколько кубиков помещается в кузов игрушечного грузовика.
3. Неукротимое любопытство
Одаренные дети не просто интересуются миром вокруг, их любопытство по поводу того, как все устроено, просто ненасытно. Они обожают выяснять мельчайшие детали и испытывают терпение родителей, забрасывая их вопросами. Это может быть что угодно — от того, что ест каждый вид млекопитающих, существующий на планете, до того, как устроен тостер.
4. Любимая тема, о которой они знают все
Одаренные дети часто выбирают себе какую-то область знаний или объект интереса, и погружаются в нее с головой. К примеру, такой ребенок может с ходу назвать латинское наименование любого динозавра или в мельчайших подробностях объяснить, как работает автомобильный мотор.
Примерно к 11 годам он может демонстрировать экспертный уровень фундаментальных знаний по какой-либо проблеме, причем, как правило, область интересов юного гения лежит далеко за пределами того, чем обычно интересуются дети.
5. Предпочитают общаться со взрослыми или с детьми постарше
Одаренным детям бывает сложно найти общий язык с ровесниками, у которых другие интересы и уровень способностей. Такие дети часто скучают в школе, когда программа обучения для них слишком легкая, и любят поговорить со взрослыми или со старшеклассниками.
6. Способность фокусироваться и невероятная целеустремленность
Такие качества — отличительная особенность одаренных детей. Им хватает настойчивости и сосредоточенности, чтобы довести свою работу до победного конца. Они не будут отвлекаться ни на телевизор, ни на видеоигры, ни на общение в соцсетях — словом, на все то, что отвлекает обычных детей.
7. Лидерские качества
Благодаря своей рано наступившей интеллектуальной зрелости и природной способности к организации одаренные дети часто становятся лидерами среди сверстников. Они более уверены в себе, могут контролировать свое поведение и часто предлагают наиболее эффективные способы решения проблем.
8. Рано начинают читать
Одаренные дети часто очень рано, гораздо раньше сверстников, учатся читать.
Среди них много запойных чтецов, готовых посвящать книгам все свободное время.
9. Оригинальное мышление
Одаренный ребенок не только понимает больше остальных, но и способен предложить свой собственный, нестандартный подход к проблеме. Юные гении всегда ищут новые пути решения задач и креативно смотрят на мир.
10. Они несовершенны
Не стоит забывать, что даже сверходаренный ребенок — все еще ребенок, он может совершать ошибки, неправильно что-то воспринимать, плохо себя вести, в его развитии время от времени может происходить откат назад.
Он может быть математическим гением, но ненавидеть спорт, или талантливым музыкантом, но не любить читать.
У юного гения может быть высоким уровень IQ, но при этом он очень небрежен и рассеян, или у него снижена способность к эмпатии, или совсем нет друзей. Родителям важно помнить об этих слабых местах своего одаренного сына или дочери, и ни в коем случае не давить на ребенка.