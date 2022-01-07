“Если все порядке, то почему я плачу?”: блогерша озвучила мысли расстроенного ребенка
Дети (особенно в возрасте двух-четырех лет) нередко устраивают истерики. Логику некоторых из них как будто бы можно понять, а вот иные, на уставший родительский взгляд, выглядят совершенно бессмысленными. Об этом пишет издание n-e-n.ru.
На самом деле это не совсем так — если ваш малыш рыдает, как вам кажется, на пустом месте, то, с очень большой вероятностью, у этой истерики тоже есть предпосылки и причины — голод, дискомфорт, недосып, переутомление или перевозбуждение.
И нередко малышей триггерят те вещи, которые их родители даже не замечают — отсюда и истерики, которые взялись как будто бы из ниоткуда.
Мама-блогерша с ником menzennial записывает тиктоки, в которых пытается объяснить, что на самом деле чувствуют малыши, когда громко кричат и топают ногами.
Одно из таких видео стало вирусным и принесло женщине более двух миллионов просмотров — в нем тиктокерша проговаривает, что может происходить в голове у ребенка, который устроил истерику по какой-то совершенно бессмысленной причине.
Ролик, записанный menzennial, стал ответом на комментарий одной из ее подписчиц: “Мой ребенок устроил истерику, потому что ему срочно нужна была голубая чашка вместо зеленой. Я просто скажу ему, что все в порядке, я не буду ему врать”.
Чашка голубая, а не зеленая — это прямо классика странненьких детских истерик, но, по мнению блогерши, для ребенка это может и правда стать самой настоящей трагедией.
“Ты разбудила меня рано и одела в эти джинсы, которые я не люблю, на них бирка, которая щекочется. И у тебя изо рта пахнет отвратительно. Каждый раз, когда ты ко мне подходишь, я чувствую запах кофе — а я его терпеть не могу! — говорит блогерша со слезами на глазах. — У меня режутся зубы, и это чертовски больно! Ты задела их, когда чистила мне зубы, хотя я был против — это пытка! Я ничего не могу контролировать, а ведь я всего лишь хотел голубую чашку! Я знаю, что я не могу всегда пить из голубой чашки, но каждый раз, когда я проявляю какие-то чувства, ты ведешь себя так, как будто это не заслуживает твоего внимания. Если со мной все в порядке, то почему я плачу?! Почему я так себя чувствую? Ничего не в порядке!”
Этим роликом блогерша хотела обратить внимание родителей на то, что даже за самой неожиданной истерикой может стоять множество вполне объективных причин, а игнорирование чувств ребенка и попытки поскорее убедить его в том, что не происходит ничего страшного, делают только хуже.
Комментаторы поддержали menzennial и отметили, что на самом деле подобные вещи случаются и со взрослыми тоже — когда мы срываемся из-за какой-то мелочи просто потому, что до этого с нами произошло много неприятного и эмоционально тяжелого.
Пользователи ТикаТока признали важность валидировать детские проблемы и чувства, а не закрываться от них за дежурным “Все в порядке”.