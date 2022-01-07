“Если все порядке, то почему я плачу?”: блогерша озвучила мысли расстроенного ребенка

На самом деле это не совсем так — если ваш малыш рыдает, как вам кажется, на пустом месте, то, с очень большой вероятностью, у этой истерики тоже есть предпосылки и причины — голод, дискомфорт, недосып, переутомление или перевозбуждение.

И нередко малышей триггерят те вещи, которые их родители даже не замечают — отсюда и истерики, которые взялись как будто бы из ниоткуда.

Мама-блогерша с ником menzennial записывает тиктоки, в которых пытается объяснить, что на самом деле чувствуют малыши, когда громко кричат и топают ногами.

Одно из таких видео стало вирусным и принесло женщине более двух миллионов просмотров — в нем тиктокерша проговаривает, что может происходить в голове у ребенка, который устроил истерику по какой-то совершенно бессмысленной причине.

Ролик, записанный menzennial, стал ответом на комментарий одной из ее подписчиц: “Мой ребенок устроил истерику, потому что ему срочно нужна была голубая чашка вместо зеленой. Я просто скажу ему, что все в порядке, я не буду ему врать”.

Чашка голубая, а не зеленая — это прямо классика странненьких детских истерик, но, по мнению блогерши, для ребенка это может и правда стать самой настоящей трагедией.