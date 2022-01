Вязаный ужас: кто придумал нелепые рождественские свитера и почему их возненавидел весь мир?

Свитер делает мир лучше

Сегодня акцию с рождественским джемпером проводит одна из самых авторитетных международных благотворительных организаций Save the Children. Ее руководство с пользой обыграло народную любовь к свитерам со снежинками, оленями и прочими атрибутами праздника и придумало для этого предмета одежды отдельный день — День рождественского свитера. Он отмечается ежегодно с 2012 года в третью пятницу декабря под лозунгом Мake the world better with a sweater (“Сделай мир лучше со свитером”). Инициативу горячо поддержали знаменитости во главе с Канье Уэстом, у которого чутье на все, что может привлечь внимание и содействовать популярности.