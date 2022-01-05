Мужчины и женщины лгут в соцсетях по-разному? Что выяснили ученые

Респонденты признались, что они как минимум один раз лгали в соцсетях. Мы предполагаем, что это может быть связано с культурными различиями. Кроме того, чем меньше развита страна, тем больше люди обманывают в соцсетях. Но поскольку это все основано на личных анкетах, мы не можем утверждать, что есть такая связь. В любом случае, пользователям соцсетей стоит задуматься, что немалая часть красивых фотографий там может быть результатом работы фотошопа. У этого есть негативный аспект, например, могут пострадать подростки или люди с низкой самооценкой.

- Мы смогли определить процент тех, кто обманывает в социальных сетях. Но важно отметить, что это касается только тех аспектов, которые мы исследовали: личные достижения, карьера, доход, внешность, возраст. Мы выявили большие различия — от пяти процентов в Нидерландах до почти 50 процентов в некоторых азиатских странах: Китай, Индия, Таиланд . Россия была примерно в середине списка.

Даша Колесник: У нас не было предположения, что все врут, но мы ожидали определенного уровня неправдивой информации о себе. В этом исследовании нас также интересовали гендерные различия: мы хотели понять, кто обманывает больше — мужчины или женщины. Мы ожидали, что мужчины будут больше говорить неправду о работе и доходах, а женщины — о внешности, поскольку это более важно с эволюционной точки зрения. Мы обнаружили, что различия есть, но они небольшие. В среднем женщины обманывают чуть чаще мужчин (20 и 18 процентов соответственно), хотя, конечно, среди обоих полов есть вариации в поведении.

DW: Перед началом исследования у вас, очевидно, была рабочая гипотеза о том, что мы все или многие из нас лгут в соцсетях, и вы хотели точно узнать, сколько процентов мужчин и женщин говорят неправду?

В социальных сетях много неправды, и этим никого не удивишь. Но мужчины и женщины обманывают по-разному, тем более — в разных странах. Об этом и других особенностях того, как мы представляем себя в Facebook , Instagram и других социальных платформах, DW поговорила с сотрудницей Роттердамского университета, уроженкой Украины Дашей Колесник. Ее совместное с коллегами исследование опубликовал в ноябре выходящий в США журнал по психологии Psychological Science.

- Чем вы объясняете очень низкий показатель Нидерландов?

- Думаю, что это действительно связано с культурой, с тем, что в обществе не принято хвастаться. Когда я переехала в Нидерланды из Киева, меня удивило то, что очень трудно судить по внешности о благосостоянии человека. Есть очень богатые люди, которые носят дешевую одежду и ездят на работу на обычном велосипеде. Возможно, это протестантское наследие. То, что голландцы не врут о доходах, меня не удивило. Большинство из них — зажиточные люди, им это не нужно.

- Что удивило вас больше всего?

- Во всех странах жители больше говорят неправду о внешности и меньше о доходах. В Австралии же обратная ситуация. Там люди намного больше говорят неправду о доходах. Я не знаю, почему это так.

- Есть ли соотношения с возрастом? Можно предположить, что, чем старше люди, тем больше они обманывают, пытаясь выглядеть моложе?

- Нет, на самом деле ситуация обратная. Чем старше люди, тем правдивее они пишут о себе в соцсетях. Мы не знаем, с чем это связано, но некоторые ученые говорят, что с возрастом мы становимся более самодостаточными и не настолько нуждаемся в социальном одобрении, как в юном возрасте.

- О чем врут больше всего? Возраст, внешность, работа?

- Это зависит от страны. В России самый высокий показатель касался тех, кто выкладывал более старые фотографии, чтобы казаться привлекательнее, — 38 процентов респондентов. Очень многие подделывают фотографии. На втором месте в РФ — ложь о заработке (24 процента), на третьем — редактирование внешности при помощи специальных программ (20 процентов).