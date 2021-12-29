Victoria’s Secret показали полных моделей после скандала о худобе “ангелов”

Известно, что опубликованное промо посвящено новогодней коллекции марки, в которую вошли кружевное белье и комплекты из сатина и шелка, украшенные стразами и бантами. В видео снялись не только стройные манекенщицы, но и полные девушки, которые представили покупателям вещи из новой линейки.

Руководство бренда начало привлекать к работе плюс-сайз-моделей летом 2021 года после отказа от худых “ангелов” в пользу женщин, “отличающихся достижениями, а не пропорциями”. Тогда в число новых амбассадоров вошли футболистка Меган Рапино (Megan Rapinoe), китайско-американская лыжница Эйлин Гу (Eileen Gu), индийская актриса Приянка Чопра Джонас (Priyanka Chopra Jonas) и другие.

Однако уже в ноябре потребители обвинили сотрудников Victoria’s Secret в нарушении обещаний по поводу параметров манекенщиц. В тот момент новым “ангелом” и амбассадором компании выступила жена канадского музыканта Джастина Бибера Хейли, которую представили аудитории как адвоката. Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на то, что Бибер закончила балетную академию и не имеет юридического образования.