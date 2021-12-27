Виктория Бекхэм поделилась рождественским снимком своей семьи со странной деталью

Многие подписчики заметили, что отец семейства Дэвид Бекхэм старается казаться выше рядом со своими довольно рослыми сыновьями. Разница в росте особенно бросается в глаза рядом с его 19-летним сыном Ромео. Один из подписчиков даже спрашивает Викторию: “Погодите, Дэвид что, стоит на цыпочках?!” Некоторые комментаторы предположили, что Давид завидует росту своего сына.

На снимке дети Виктории и Дэвида Бекхэмов: Бруклин (22 года), Ромео (19 лет), Круз (16 лет) и Харпер (10 лет).

Бывшая звезда “Манчестер Юнайтед” и “Реал Мадрид” Дэвид имеет средний для британца рост. Однако его второй сын — самый высокий в семье.

В самом посте Виктория изящно поздравила всех с праздником: “Рождественские поцелуи от Бекхэмов”.