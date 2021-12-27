Что наводило на нас ужас в детстве: фильмы, мультфильмы, книги

Частный случай этой истории — скримеры. Человека может, в целом, и не пугать фильм, а потом оно КАК ВЫПРЫГНЕТ! Кстати, один комментатор вспомнил самый жуткий скример своего детства. И знаете, откуда он был? Из “Джен Эйр”. А выпрыгивала безумная жена мистера Рочестера, которая жила на чердаке.

На пользователей наводили ужас: Фредди Крюгер, заставка “Секретных материалов” (сам сериал тоже), Зубастики из одноименного фильма, лангольеры, сцена с бревнами из “Пункта назначения”, сцена с тросом из “Корабля призрака”, Кристофер Уокен в гриме из “Сонной лощины” и много что еще.

Это прямо традиционно: дети смотрели то, что для детских глаз не предназначено, а потом им снились кошмары. Естественно, что фильмы жанра “хоррор” пугали, потому что они для этого и созданы.

Чего же боялись в своем золотом детстве нынешние взрослые?

У этого треда четыре тысячи лайков и 475 ответов. Полагаем, будет еще больше, потому что кому же не хочется поделиться своими детскими страхами?

Пользователь с ником @Cooleach попросил: “А скиньте, пожалуйста, в реплаи кадры сцен из фильмов или мультфильмов, которые в детстве вас до икоты пугали. Интересная может получиться галерея”. Его самого, кстати, страшил расправляющий воротник динозавр из “Парка Юрского периода”.

Об этом новый вирусный тред, появившийся в русскоязычном Твиттере. Мы пишем и пишем, а ответы все появляются и появляются! И один лучше другого.

Жестокие и внушающие отвращение сцены



Даже если фильм не ужастик по жанру, это не значит, что в нем не может быть пугающих сцен!

Кто-то боялся момента со скарабеями под кожей из “Мумии”. Фуууу.



Кого-то навеки впечатлил заросший рот Нео в “Матрице”. Кто-то из нас по-прежнему падает с дивана в знаменитой сцене с Бильбо Бэггинсом из “Властелина колец”.

Сюда же относится изображение всяких трупов. Даже если они не встают, не бегают, никому не мешают, просто лежат, все равно детей они пугают. Вот, например, как мертвая проститутка в “Четырех комнатах”.

Сцены, в которых всех жалко

Эмпатичных детей до бессонницы пугает не Фредди Крюгер, а произведения, где они могут примерить на себя чужую, но могущую быть вполне реальной, беду. Кошмар Сары Коннор из “Терминатора 2”, например.

Или сцена из “Бесконечной истории”, когда коня затягивает в трясину.

Криповые иллюстрации к детским сказкам

Хотя в начале треда было заявлено, что он про фильмы и мультфильмы, у многих разблокировались воспоминания еще и о рисунках в книгах. Автор треда не стал запрещать их выкладывать, и сам поделился парочкой своих вариантов.

Для детей написано много сказок, и некоторые из них содержат страшные элементы, так что художникам приходится рисовать не только милых зайчиков и белочек. В ответах к треду нашлось несколько весьма жутких вариантов чудища лесного из “Аленького цветочка”, Синюшка из сказки Бажова “Синюшкин колодец”, всевозможные ведьмы, призраки и скелеты.