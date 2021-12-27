"Я чувствовала себя беззащитной". Актриса Клэр Фой пожаловалась на постельные сцены в своей работе

В драме, которая вот-вот выйдет на экраны, Фой играет Маргарет Кэмпбелл, герцогиню Аргайл — британскую аристократку, вошедшую в историю своими сексуальными похождениями и громким бракоразводным процессом в 1963 году.

Маргарет была замужем за 11-м герцогом Аргайлом Ианом Кэмпбеллом. Несмотря на то, что супруги договорились о свободном союзе, чем, как выяснилось в ходе публичных слушаний, герцог тоже охотно пользовался, суд и пресса были сосредоточены исключительно на моральном облике герцогини.

Считается, что она стала первой женщиной благородных кровей, публично названной шлюхой.

"Я ненавижу слово "шлюха", но, думаю, этот эпитет останется с этой женщиной навсегда. [Библейскую] Еву тоже, наверное, клеймят как шлюху", — говорит о своей героине актриса Клэр Фой.

Интимные сцены в этом кино дались ей очень тяжело, потому что, по ее словам, достаточно быть женщиной, чтобы чувствовать себя в подчинении, а когда приходится еще изображать секс — это вдвойне тяжело.

"Это подавляет. Это самая трудная задача из всех. Ты чувствуешь себя беззащитной. И даже если все вокруг стараются придать тебе уверенности, к сожалению, это не помогает", — сказала Фой.

По словам актрисы, она понимала, что такие сцены должны присутствовать в истории о герцогине, но хотела сделать их особенными.

"Я хотела показать эти моменты как нечто глубинно женское, а не как очередную сексуальную кульминацию, которых полно на экране", — рассказала Клэр в интервью радиопрограмме Би-би-си Woman's Hour ("Женский час").

В январе этого года другая британская актриса Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься обнаженной у режиссеров-мужчин.

С 2015 года, после того, как у актрисы родился ребенок, она особенно тщательно прописывает в своих контрактах пункты, относящиеся к постельным сценам и кадрам обнаженной натуры. Также она оставляет за собой право не участвовать в постельных сценах, если сочтет их для себя неприемлемыми.