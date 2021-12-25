25.12.2021, 21:39
ФОТО | В Ида-Таллиннской центральной больнице в Рождество появились на свет семь детей
Foto: Rauno Volmar
24 декабря в женской клинике Ида-Таллиннской центральной больницы родилось семь малышей, двое из которых — близнецы, пишет журнал Pere ja kodu.
Всего в Рождество в Ида-Таллиннской центральной больнице родились три девочки и четыре мальчика, из которых двое — близнецы — брат и сестра. Самый первый малыш родился ранним утром 24 декабря — в 02.05.
Поздравляем семьи с двойным праздником!