РЕЦЕПТ | Рагу из креветок и чоризо

Открыла для себя это сочетание в ресторанчике, которого уже, к сожалению, нет с нами. А память о блюде осталась и я решила сделать что то подобное. Получился быстрый и легкий ужин в испанском стиле. Рагу с пикантной чоризо, семенами фенхеля, сочными томатами, богатым клетчаткой нутом и свежими креветками с белым вином. Можно подать с обжаренным багетом под бокал белого вина или сделать блюдо более сытным и подать с рисом, пастой или как в моем случае — с красной чечевицей. Выбор за вам.

Понадобится (на 4 закусочные порции):

5 зубчиков чеснокаж

60 г вяленой испанской чоризо, нарезанной

¼ стакана оливкового масла, разделенного

½ чайной ложки семян фенхеля

1 банка нута, жидкость предварительно слить

350 г томатов Черри

⅓ стакана белого сухого вина

½ чайной ложки кошерной соли

700 г очищенных крупных креветок без хвоста

½ стакана свежих листьев базилика

Измельченный красный перец для подачи — по желанию

2 багета для закуски

Рис, паста или чечевица для основного блюда.

Приготовление:

Нарежьте 4 зубчика чеснока тонкими дольками. Обжарить чоризо на 2-х столовых ложках масла в большой кастрюле на среднем огне, часто помешивая, пока чоризо не станет коричневым и хрустящим, около 4 минут.

Добавьте нарезанный чеснок и семена фенхеля и готовьте, постоянно помешивая, до появления аромата около 1 минуты. Затем добавить нут, помидоры, вино и соль и доведите до кипения.

Уменьшите огонь до среднего; накрыть крышкой и тушить, пока помидоры не начнут лопаться , 6-8 минут. Влейте ½ стакана воды, я вливала вино.

Добавьте креветки в сковороду и жарьте на среднем огне, часто помешивая, 3-4 минуты до полной готовности. Снимите с огня, добавьте базилик.

Поджарьте ломтики багета в духовке, натрите чесноком и подавайте к рагу с бокалом белого вина.

Отварите необходимое количество пасты, риса или красной чечевицы согласно инструкции на упаковке. Подавайте как основное блюдо и начинайте наслаждаться!

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