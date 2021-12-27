РЕЦЕПТ | Рагу из креветок и чоризо
Открыла для себя это сочетание в ресторанчике, которого уже, к сожалению, нет с нами. А память о блюде осталась и я решила сделать что то подобное. Получился быстрый и легкий ужин в испанском стиле. Рагу с пикантной чоризо, семенами фенхеля, сочными томатами, богатым клетчаткой нутом и свежими креветками с белым вином. Можно подать с обжаренным багетом под бокал белого вина или сделать блюдо более сытным и подать с рисом, пастой или как в моем случае — с красной чечевицей. Выбор за вам.
Понадобится (на 4 закусочные порции):
5 зубчиков чеснокаж
60 г вяленой испанской чоризо, нарезанной
¼ стакана оливкового масла, разделенного
½ чайной ложки семян фенхеля
1 банка нута, жидкость предварительно слить
350 г томатов Черри
⅓ стакана белого сухого вина
½ чайной ложки кошерной соли
700 г очищенных крупных креветок без хвоста
½ стакана свежих листьев базилика
Измельченный красный перец для подачи — по желанию
2 багета для закуски
Рис, паста или чечевица для основного блюда.
Приготовление:
Нарежьте 4 зубчика чеснока тонкими дольками. Обжарить чоризо на 2-х столовых ложках масла в большой кастрюле на среднем огне, часто помешивая, пока чоризо не станет коричневым и хрустящим, около 4 минут.
Добавьте нарезанный чеснок и семена фенхеля и готовьте, постоянно помешивая, до появления аромата около 1 минуты. Затем добавить нут, помидоры, вино и соль и доведите до кипения.
Уменьшите огонь до среднего; накрыть крышкой и тушить, пока помидоры не начнут лопаться , 6-8 минут. Влейте ½ стакана воды, я вливала вино.
Добавьте креветки в сковороду и жарьте на среднем огне, часто помешивая, 3-4 минуты до полной готовности. Снимите с огня, добавьте базилик.
Поджарьте ломтики багета в духовке, натрите чесноком и подавайте к рагу с бокалом белого вина.
Отварите необходимое количество пасты, риса или красной чечевицы согласно инструкции на упаковке. Подавайте как основное блюдо и начинайте наслаждаться!
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