РЕЦЕПТ | Свиная вырезка с медово-чесночным соусом(1)
Я редко готовлю мясо, свинину ещё реже. Но по этому рецепту вырезку готовлю чаще всего. Сохраняйте!
Понадобится:
1 свиная вырезка примерно 500/600г
1 столовой ложки оливкового масла
3 очень мелко нарезанных зубчика чеснока
1/2 чайной ложки чесночного порошка
1/2 ч.л. паприки
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки черного перца
Для соуса:
2 столовые ложки яблочного уксуса
1 столовой ложки соевого соуса, легкого
1/4 стакана меда
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180C.
Смешайте ингредиенты соуса.
Смешайте сухие ингредиенты и хорошо обваляйте в них мясо.
Нагрейте масло в большой жаропрочной сковороде на сильном огне. Добавить свинину и обжаривать до золотистого цвета со всех сторон.
Когда свинина почти обжарится, уберите мясо со сковороды в сторону, добавьте чеснок и готовьте до золотистого цвета, затем влейте соус.
Верните мясо на сковороду, обмажьте соусом со всех сторон и сразу же переложите в духовку. Жарьте 15-18 минут или пока внутренняя температура не достигнет 68 ° C.
Затем достать свинину, положить на тарелку, накрыть фольгой и оставить на 5 минут.
Верните сковороду с соусом на плиту на средний огнь, быстро тушите 3 минуты, пока жидкость не превратится в жидкий сироп.
Снимите с плиты, верните мясо в сковороду чтобы покрыть соусом.
Свинину нарезать толстыми ломтиками и подавать с соусом!
На гарнир мне нравится пюре из батата на кокосовом молоке, дополненное зеленью, бланшированным пак-чой или, как в этот раз, огурцом с сезамным маслом и чёрным сезамом.
Подписаться на блог автора в Instagram можно здесь.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.