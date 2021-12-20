ФОТО | "Пора сиять, сверкать и переливаться!" Эстонский модельер и дизайнер Диана Денисова — о выборе наряда для новогодней ночи
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге "Стильное заявление" на RusDelfi рассказывает, как встретить новогоднюю ночь в полном блеске.
Уж не знаю, какие сюрпризы нас ждут в новогоднюю ночь, но сиять, сверкать и переливаться уже давно пора.
Пайетки, или, как их иногда еще называют в Эстонии, литрики (от эст. litter — блестка), и все, что блестит — на гребне модной волны.
— А разве они выходили из моды? — спросите вы.
И будете абсолютно правы, потому что, действительно, блеск в новогоднюю ночь нам предлагают уже очень давно.
Чем же отличаются пайетки нынешние от пайеток прошлых лет? Сейчас они совершенно уверенно перебираются на места, казалось бы, совсем для них не предназначенные: спортивные костюмы, мужские рубашки и т. д.
И еще одна чудесная примета нашего времени: любая блестящая вещь, купленная для новогодней ночи, потом имеет полное право перейти в повседневный гардероб. В блестящей юбке и самом скромном джемпере или худи можно ходить хоть каждый день. А самое яркое платье, прикрытое пиджаком или длинным жилетом, будет выглядеть гораздо скромнее.
Какие цвета выбрать для встречи Нового года? Если уж совсем честно, то выбирайте те, которые вам идут. Или можно отдать предпочтение золотым, серебряным, черным, белым и всем оттенкам синего.
Блестящие образы с осенней Tallinn Fashion Week 2021:
Во многих из нас сидит навязанное с детства правило: золото и серебро сочетать нельзя. Милые мои дамы, об этом правиле давно пора забыть. Сочетать можно и нужно серебро с золотом, с медью, и если даже сверху присыпать все это блестящей белой пудрой, то все равно перебора не будет. Конечно, желательно, чтобы гармония в созданном образе все же присутствовала.
Блестящие вещи могут сыграть не самую добрую шутку: блеск имеет свойство увеличивать все, на что он попадает. И конечно же, он привлекает внимание, становясь акцентом в образе.
Поэтому, хоть я вас почти уговариваю приобрести что-нибудь блестящее, подумайте, что подойдет именно вам.
И если вы решите, например, что юбка или платье в пайетках — это для вас слишком много, то вполне резонно задуматься о блестящих деталях: воротничках, карманах, планках. Они добавят “модности” образу. А еще так можно оживить те вещи, которые уже есть в вашем гардеробе. Мы ведь за осознанное отношение к природе, правда?
Так что выбираем девизом на праздничные дни, да и на весь следующий год: “Светить всегда, светить везде!” И сверкать!
И пусть сияют не только пайетки на вашей одежде, но и ваши глаза!
14 идей, как добавить блеска образу:
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий “Стильное заявление” для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога “Стильное заявление” можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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