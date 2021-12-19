Воткни булавку в куклу вуду. Как научиться прощать – и почему это полезнее для здоровья, чем мстить

Когда вы проводите с одними и теми же людьми по сорок часов в неделю, неудивительно, что кто-то из них порой, скажем так, гладит вас против шерсти. Одна из моих непреходящих обид возникла на рождественской вечеринке, первой, где я присутствовал, будучи новичком в редакционной команде.

В какой-то момент все за столом захотели выйти покурить. Остались я и один старший по должности и более опытный журналист. “Не бросайте меня одного!“ — сказал он. Когда кто-то указал на меня, он ответил: “Я сказал то, что сказал”.

Выразиться яснее было невозможно. Для него я был никто, случайный человек в их компании. Пока остальные не вернулись, мы сидели молча, уставившись каждый в свой телефон. Впоследствии я работал с этим коллегой без особых трений — но ничего не забыл.

Может, это и выглядит мелочно, но история типичная. В ходе работы обиды друг на друга возникают регулярно и порой заметно отражаются на производительности труда.

Носить в себе обиду и для здоровья вредно. Это постоянный стресс, и подверженные ему люди более уязвимы для целого ряда болезней — сердечно-сосудистых расстройств, артрита и хронической головной боли.

По мнению психологов, в таких случаях лучше выяснить отношения, а не держать эмоции под спудом. Но найти конструктивный и эмоционально честный ответ бывает непросто. Не всегда обидчик готов извиниться и вообще сделать какие-то шаги вам навстречу.

Поэтому ученые предлагают и другие способы, как залечить нанесенные окружающими душевные раны.

Месть в стиле вуду



Первой приходит в голову мысль об отмщении. Тому, кто причинил вам зло, можно навредить: разыграть его, грубо отказаться помочь или распустить о нем недобрый слух.



Такое стремление объяснимо: месть, как нам кажется, восстанавливает справедливость и повышает нашу самооценку. К сожалению, на самом деле она ведет к эскалации конфликта и может обернуться против вас.