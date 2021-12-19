Проверка рабочей почты в праздники может стоить вам здоровья

С таким предупреждением выступили исследователи из Университета Южной Австралии. Они опросили более 2200 сотрудников сорока австралийских университетов и установили, что те из них, что отвечают на рабочие звонки и письма в нерабочее время, чаще остальных страдают от хронического стресса, эмоционального выгорания и различных болезней.

26% респондентов признались, что регулярно вынуждены в свое свободное время реагировать на связанные с работой электронные письма, звонки и сообщения. 57% опрошенных сообщили, что им постоянно приходится продолжать рабочее общение с коллегами по вечерам после работы. 50% участников опроса часто получают связанные с работой сообщения, звонки и имейлы по выходным, а 36% сообщили, что в их организации принято отвечать на такие обращения немедленно.

Как отмечают авторы исследования, ожидания работодателей, что подчиненные будут доступны для контактов 24 часа в сутки семь дней в неделю, оказывают на здоровье последних разрушительное воздействие. Особенно усугубилась такая ситуация во время пандемии с переходом на удаленную работу и усилением цифровизации рабочих процессов. Стирание границы между работой и отдыхом лишает людей возможности расслабиться и восстановиться, что приводит к психическим и физическим расстройствам. В конце рабочего дня у всех должно быть право отключиться, подчеркивают исследователи.

