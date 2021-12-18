От лимузинов до кошачьей когтеточки: имущество Карла Лагерфельда уходит с молотка

Блеснуть в нарядах, придуманных Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld), почитали за честь Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Грейс Келли — список звездных клиентов легендарного немецкого кутюрье нескончаем. Теперь многие из этих костюмов занимают почетное место в мировых музеях и частных коллекциях. А вот эскизов, выполненных “королем моды” к создававшейся им одежде, сохранилось до обидного мало — Лагерфельд их просто выбрасывал.

“Я все выбрасываю! Самая важная часть мебели для меня — мусорная корзина! Я не храню архивы, не собираю эскизы”, — говорил модельер. В результате уцелели лишь те скетчи, которые удалось сохранить модным домам, с которыми сотрудничал Лагерфельд. Некоторые из рисунков вошли в число более чем 1000 предметов, выставленных на аукцион имущества из личных резиденций дизайнера во Франции и Монако.

Торги проводит аукционный дом Sotheby’s. Первый тур аукциона состоялся с 3 по 5 декабря в Монако, второй - с 13 по 15 декабря в Париже. Третья и последняя часть торгов будет проходить в марте 2022 года в Кельне.

Реальные цены в разы перекрывают оценочные



Виллы, лимузины, десятки эксклюзивных костюмов haute couture, богатейшая коллекция выдающихся произведений изобразительного искусства и антикварной мебели, множество памятных вещей — состояние, оставшееся после смерти Карла Лагерфельда, огромно.

Детей у дизайнера, скончавшегося в феврале 2019 года в возрасте 85 лет не было, близких родственников не осталось. И многие из его вещей - в том числе, всевозможные игрушки, миски и аксессуары любимой кошки дизайнера Шупетт, с которой он не расставался все последние восемь лет своей жизни, - становятся предметами торгов аукционных домов. Серия аукционов, запущенных в начале декабря в Монако Sotheby’s, превзошла все ожидания. Абсолютно ничего из выставляемых на продажу предметов не остается непроданным, а цены покупателей значительно перекрывают эстимейт.

