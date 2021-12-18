От лимузинов до кошачьей когтеточки: имущество Карла Лагерфельда уходит с молотка(4)
Дизайнерская одежда, живопись, мебель, автомобили — свыше 1000 вещей великого кутюрье выставлены на проходящие в три этапа торги Sotheby’s. Второй тур завершился 15 декабря. Какие лоты пользовались особым спросом, пишет DW.
Блеснуть в нарядах, придуманных Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld), почитали за честь Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Грейс Келли — список звездных клиентов легендарного немецкого кутюрье нескончаем. Теперь многие из этих костюмов занимают почетное место в мировых музеях и частных коллекциях. А вот эскизов, выполненных “королем моды” к создававшейся им одежде, сохранилось до обидного мало — Лагерфельд их просто выбрасывал.
“Я все выбрасываю! Самая важная часть мебели для меня — мусорная корзина! Я не храню архивы, не собираю эскизы”, — говорил модельер. В результате уцелели лишь те скетчи, которые удалось сохранить модным домам, с которыми сотрудничал Лагерфельд. Некоторые из рисунков вошли в число более чем 1000 предметов, выставленных на аукцион имущества из личных резиденций дизайнера во Франции и Монако.
Торги проводит аукционный дом Sotheby’s. Первый тур аукциона состоялся с 3 по 5 декабря в Монако, второй - с 13 по 15 декабря в Париже. Третья и последняя часть торгов будет проходить в марте 2022 года в Кельне.
Реальные цены в разы перекрывают оценочные
Виллы, лимузины, десятки эксклюзивных костюмов haute couture, богатейшая коллекция выдающихся произведений изобразительного искусства и антикварной мебели, множество памятных вещей — состояние, оставшееся после смерти Карла Лагерфельда, огромно.
В общей сложности 12 миллионов евро выручено на аукционе имущества Лагерфельда только в Монако — в четыре раза больше, чем предрекали эксперты. Заявки на участие в торгах Sotheby’s подали 1500 человек из 58 стран.
Среди произведений живописи самым дорогим лотом стал портрет самого Лагерфельда кисти японского художника Такаси Мураками, которому кутюрье позировал лично. Картина ушла с молотка за 292 100 евро, в то время как эксперты оценивали ее максимум в 120 000 евро.
Но самая колоссальная разница между оценочной и реальной стоимостью оказалась у другого портрета кутюрье, созданного его другом и товарищем по цеху Джанни Версаче. Эту работу купили за 95 250 евро — при том, что специалисты оценивали ее лишь в 300-500 евро. По сравнению с такими суммами, за портрет любимицы и музы дизайнера, кошечки Шупетт, написанный португальской художницей Джоаной Васконселос, выручено “всего“ — 20 320 евро.
От кошачьей когтеточки до предметов интерьера
“Чемпионом” среди предметов интерьера на аукционе Sotheby’s, вопреки ожиданиям устроителей, стал не антикварный диван с подлокотниками и не бронзовая люстра с хрустальным декором в стиле Людовика XV, а настольная лампа, созданная в 1920 году французским дизайнером Полем Ирибом. 127 000 евро составила ее конечная цена - вчетверо больше, чем стоимость люстры, и в десять раз выше эстимейта.
Нешуточная борьба среди фанатов Лагерфельда разгорелась вокруг изрядно исцарапанной и измятой когтеточки, о которую точила когти кошка Шупетт. Ее окончательная стоимость составила 756 евро.
На аукцион были выставлены и вышитые подушечки, купленные специально для кошки. Одна из них, с надписью “Здесь место Шупетт”, была продана за 3810 евро — при том, что аукционный дом первоначально оценил подушку в 100-150 евро. Имя покупателя, выложившего достаточно крупную сумму денег за эту безделушку, как и имена тех, кто приобрел другие вещи знаменитого кутюрье, уходившие с молотка, неизвестны — как правило, участники аукционов предпочитают анонимность.