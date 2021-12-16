Уголовная ответственность с девяти лет: с начала года в Иране казнили не менее 15 женщин

Исламский “закон возмездия”, действующий в Иране, известный как “кесас”, гласит, что после убийства необходимо отнять еще одну жизнь, если семья жертвы не прощает или не принимает компенсацию от убийцы. На практике это означает, что никакие смягчающие обстоятельства — такие как насилие в семье, не принимаются судом во внимание.

По данным Iran Human Rights, неправительственной организации, которая базируется в Осло и следит за применением смертной казни в Иране, одной из последних повешенных женщин была Сьюзан Резайпур, казненная 27 октября этого года за убийство своего мужа, который также приходился ей двоюродным братом.

Женщина провела в тюрьме шесть лет и была казнена после того, как ближайшие родственники жертвы, в том числе ее родной дядя по материнской линии, отказались простить ее.

На суде Сьюзан Резайпур заявила, что в день убийства муж был сильно пьян и избил ее так, что она больше не могла терпеть.

“Пыталась защитить себя”

“Рост числа казненных женщин вызывает серьезную озабоченность”, — говорит директор Iran Human Rights Махмуд Амири Могхаддам.

По данным организации, только в этом году в Иране казнили не менее 15 женщин, а всего с 2010 года — как минимум 170.

Махмуд Амири Могхаддам говорит, что “кесас” несовместим с международным правом, поскольку дает право принимать решение о наказании семье жертве, хотя суд должен учитывать показания и семьи убийцы.

Одним из самых громких дел была казнь 26-летней Рейханы Джаббари, осужденной за убийство бывшего офицера разведки, который, по ее утверждениям, пытался изнасиловать ее. Ее повесили в октябре 2014 года.

Рейхана Джаббари говорила, что ее пытали, заставляя сделать компрометирующие ее признания. Семья убитого настаивала, что она должна умереть, если не откажется от своих слов, что действовала в виде самообороны.