Почему нейрохирурги и аэрокосмические инженеры не умнее нас?

Исследователи из Имперского колледжа Лондона попросили международную группу из 329 аэрокосмических инженеров и 72 нейрохирургов выполнить в интернете 12 специфических заданий из так называемого Британского теста на интеллект (GBIT), а также ответить на ряд общих вопросов о поле, возрасте и уровне своей профессиональной подготовки.

Задания из теста касались различных аспектов когнитивных способностей, в том числе способности к планированию и логическим выводам, рабочей памяти, концентрации внимания и умения справляться со своими эмоциями.

После этого результаты участников исследования сравнили с результатами более чем 18 тыс. обычных британских граждан.

Как пишут ученые в интернет-издании BMJ, заметные отличия от остальных продемонстрировали только нейрохирурги, да и то лишь в том, что касается скорости решения задач, и при этом ценой заторможенности памяти.

“Заметное отличие в скорости решения задач, которое демонстрируют нейрохирурги, может быть следствием того, что эта профессия требует очень быстрых темпов реагирования, и, соответственно, в нее идут люди с уже имеющимися способностями к быстрой обработке информации, — отмечают исследователи. — Но может быть и так ( хотя это маловероятно), что эта способность — результат подготовки к принятию быстрых решений в ситуациях, когда время играет решающую роль”.

Относительную точку удалось поставить и в споре о том, кто из представителей двух престижных профессий “умнее”. Никто!



Как выяснилось, когнитивые способности инженеров и хирургов заметно отличаются, но речь не идет о том, кто хуже, а кто лучше. Просто спецы в области аэрокосмических технологий набирают больше очков за внимание и манипуляции в уме — к примеру, они могут лучше представить себе, как выглядит объект с разных сторон. А нейрохирурги, как ни странно, отличились в решении семантических задач: они легче подбирают определения для редких слов.