"Это как реалити-шоу, только без камер". Как живут дети в замещающих домах в Эстонии и в чем они на самом деле нуждаются?

Люди имеют довольно смутное представление о детских домах; вероятно, у некоторых из них впечатление об этом сложилось по роману Сильвии Раннамаа “Приемная мать”. Однако сегодня это в основном дома или квартиры современного типа, где в одной семье живут шесть детей или подростков. В некоторых домах дети живут по одному, в других — по двое в комнате. В семейном доме о детях заботятся так называемые семейные родители (perevanemad), а в замещающем доме — воспитатели по очереди.

Яна (имя изменено) выросла в довольно обычной семье с мамой и бабушкой. Все было хорошо, пока мать не начала ходить в казино. “Мне было 12. Она все проиграла. В итоге мы лишились даже квартиры, поэтому три летних месяца мы жили в прачечной, где я еще и работала”, — рассказывает Яна. В конце концов мать поссорилась со своим начальником, и их выбросили на улицу: “Я сказала: “Мама, я иду в приют”. В этой ситуации я была взрослым человеком, который принимал важные решения. Мне пришлось выбирать: остаться на улице или идти куда-то ночевать. Я выбрала второе, я не хотела оставаться на улице”. После года пребывания в приюте Яна попала в детский дом, где пробыла четыре года до своего совершеннолетия.

“Очень часто это происходит из-за зависимостей родителей, таких как алкоголь и наркотики. От этого у родителей зачастую возникают проблемы с психическим здоровьем — либо они уже есть изначально, из-за чего и начинается употребление алкоголя или наркотических веществ. Многие дети также подвергаются насилию и пренебрежительному отношению со стороны родителей”, — говорит Ану Ярвепера , советник отдела по защите детей Департамента социального страхования. Она добавляет к этому списку проблемы со здоровьем: “Например, умственные или физические способности родителя порой настолько слабы, что он или она не в состоянии ежедневно заботиться о ребенке и воспитывать его”. Часто ребенка воспитывают бабушки и дедушки, но в какой-то момент устать могут и они — и тогда дети нуждаются в замещающем попечении. Иногда новый дом ребенку могут предложить его родственники, но это не всегда возможно.

Сближаются ли дети, которые иногда годами живут вместе? “Нельзя сказать, что чужие друг другу дети уживаются вместе как братья и сестры, они все равно друг другу чужие”, — рассказывает Марье (имя изменено), семейный родитель (perevanem) из таллиннского детского дома. Но в остальном дети есть дети, все со своими маленькими причудами. По словам Марье, у них часто была очень свободная жизнь, поэтому привыкание к дисциплине требует много работы. “Некоторые, например, готовы бесконечно просиживать за компьютером. Но я не позволяю им жить только в электронном мире. Туда они попадают, когда все остальное уже сделано. Двое детей учатся играть на гитаре, трое ходят в спортзал. Да, они бы с радостью все бросили, но это зависит от того, насколько требователен ты сам”.

Покинуть родную семью и переехать в новый дом — тяжелое событие для ребенка, и в такое время он нуждается в подготовке и поддержке со стороны заботливого взрослого. “Очень важно честно и открыто говорить с ребенком о решениях, предстоящих изменениях и возможностях. Важно выслушать ребенка, дать ему время подумать над информацией и возможность выразить свое мнение и чувства. Интересы ребенка должны быть в центре обсуждений и принятий решений”, — комментирует Надежда Леоск, советник отдела по защите детей Департамента социального страхования. Она добавляет, что важную роль в поддержке ребенка играет сотрудник местного самоуправления по защите детей, который, в свою очередь, привлекает других важных участников — новую семью и, если возможно, родную семью ребенка: “У ребенка должна быть возможность адаптироваться к новому месту и образу жизни, а также построить безопасные отношения. Ему нужно рассказать о новом доме, показать фотографии, без спешки посетить новую семью и познакомиться с ней”. Яна ясно помнит, как попала в детский дом: “Там были высокие окна, и дети стояли под ними и ждали меня. Мне было тяжело, я была в слезах. Я ведь не знала, что меня ждет. Но мы познакомились друг с другом, и с первого взгляда все были вполне дружелюбными”.

Для молодых людей, которые живет на замещающем попечении, очень важно иметь рядом конкретного взрослого, который заботится о них и верит в них. “Наибольшее внимание при переезде ребенка в новый дом должно быть уделено взаимоотношениям, адаптации ребенка, душевному здоровью и вовлеченности в общественную жизнь, — цитирует специалистов Леоск. — Именно люди, окружающие ребенка, — семья, а также, например, учителя и специалист службы защиты детей — могут поддержать его, находясь рядом и слушая, поддерживая его в том, как быть в контакте со своими чувствами, как справляться с ними и регулировать их, направляя его строить и поддерживать отношения, обучая его необходимым в повседневной жизни навыкам”.

По ее словам, некоторым воспитателям в замещающем доме было все равно. Но многое изменилось, когда пришла Марье: “Она была реально включена в процесс. Постоянно говорила и объясняла, как правильно. Временами было трудно, скандалы и ссоры тоже бывали. Она также разъясняла мне темы личных отношений, когда я говорила, что не понимаю, почему что-то происходит”.

Яна была, по ее словам, неразговорчивым ребенком, и жизнь в детском доме была нелегкой: “Это как реалити-шоу, только без камер. Все происходит в закрытом пространстве — в одном конце комнаты кто-то чихнул, а в другом уже говорят, что у него рак. Большинство девочек были вполне нормальными, с некоторыми я до сих пор в контакте. А другие… это были травмированные дети, вот почему они были такими. Дикими. А мальчики были жестоки с девочками, обижали их. Тяжело было”.

С какими трудностями сталкиваются дети, которые растут в замещающем доме? “Помимо трудностей в учебе, у них есть трудности в общении, в эмоциональном плане. Сложности с пониманием своих обязанностей. Они часто не могут справиться и с положительными эмоциями, такими как радость от похвалы, потому что в их жизни этого было очень мало, — говорит Марье. — Во всем нужна практика”.

На момент прихода в замещающий дом жизнь детей бывает настолько хаотичной, что они часто пропускают занятия. Ведь когда родители страдают от алкоголизма или наркомании, дети сразу же оказываются на улице. Однако, по словам Марье, у многих детей учеба все же идет на лад. “Например, поддержку в обучении нам оказывает Euronics, помогая детям учиться в соответствии с их потребностями”.

Дети чувствуют себя в большей безопасности, когда семейный родитель или воспитатель замещающего дома не гонится за популярностью, а осмеливается быть решительным и ответственным взрослым, утверждает Марье. Для детей, которые растут на замещающем попечении, важно также поддерживать связь с родной семьей: “У них есть родные папы и мамы. Мы не разрушаем близость с семьей, а прилагаем все усилия, чтобы восстановить и сохранить эту связь. Когда к нам приходят дети, мы не сразу отправляем их к родителям, а направляем их позаниматься чем-то вместе. Я могу, например, дать билеты в кино и сказать: сходите вместе в кино, а потом приводите ребенка обратно. Мы разрешаем родителям навещать детей в нашем доме. Если уже долгое время все идет хорошо, разрешаем ребенку остаться у себя дома и на ночь. Дети с нетерпением ждут этого”.

Под руководством Марье дети учатся всему — от кулинарии до рукоделия: “Мы ничего не делаем за молодых людей, а даем им попробовать самим, потому что так запомнить гораздо легче. Чтобы четко донести свою мысль, Марье использует язык дорожных знаков: “Все хотят быть водителями — поэтому нужно знать знаки. Знак „Стоп“ — один из самых важных. И мы говорим: в Эстонии правостороннее движение, а ты все время ездишь слева. И еще обвиняешь других в том, что они едут по встречной. Так дети лучше понимают”. Она смеется, что дети в ее доме могли бы читать лекции в докторантуре социальных наук — так много с ними обсуждались эти темы. Иногда ссорятся так, что пух и перья летят, но момент — и пыль снова улеглась. “Они сразу хотят понять, полностью ли вы честны в своих чувствах. Успокоившись после ссоры, мы садимся вместе и разбираемся, что же произошло на самом деле”, — рассказывает Марье.

При этом взрослый должен знать и понимать потребности ребенка, который по каким-либо причинам не может расти в родной семье. “Часто взрослые сами нуждаются в поддержке и совете — смелость попросить о помощи является силой, а не слабостью, — добавляет Леоск. — Много полезных материалов можно найти на сайтах Tark Vanem и Peaasi . Иногда могут помочь психологическое консультирование, терапия. Для поддержки семейных родителей и воспитателей замещающих домов, а также приемных родителей имеются различные опорные услуги, с которыми можно ознакомиться на сайте Департамента социального страхования ”.

По словам Леоск, поддержание отношений с родителями играет важную роль в развитии ребенка, в формировании его личности, а также в понимании и принятии решений, касающихся его будущего.

И все же — почему важно, чтобы ребенок рос в семье, пусть и не в родной? Потому что каждому ребенку и подростку в жизни нужен надежный взрослый, утверждает Ану Ярвепера. “Обычно, когда подросткам исполняется 18 лет, их семья никуда не исчезает. Конечно, многие дети, выросшие на замещающем попечении, поддерживают контакт со своими воспитателями и навещают их, но это не всегда такой уж надежный и поддерживающий вариант. У этих юношей и девушек в подсознании часто закрепляется, что они должны справляться сами, что у них нет безусловной любви”.

Яна также считает, что дети должны быть в семье: “Когда чужой человек берет тебя к себе и любит, это не значит, что он разрешит тебе делать все, что угодно, гулять бог знает до какого часу. Он следит за твоим режимом, физическим и психическим здоровьем”. Яна отмечает: “Может быть, нас было слишком много на одного работника в детском доме? Когда я приехала в детский дом, мне ничего не хотелось делать, моя комната была полным свинарником. Другие, наверное, думали, что я не умею убираться. В одном доме могли быть мальчик с тяжелым психическим расстройством и я рядом с ним — и никто не замечал, что у меня тоже есть травмы, чувство одиночества и, возможно, депрессия”.

“Каждый ребенок, нуждающийся в замещающем попечении, имеет свой личный багаж переживаний, потерь. Каждый ребенок нуждается во внимании и понимании. Вот почему для полного и гармоничного развития личности ребенка очень важны надежный и осведомленный взрослый и возможность расти в семье, полной счастья, любви и понимания”, — говорит Леоск.

По словам Ярвепера, детей постарше тоже не нужно бояться: “У них точно такие же потребности и желание быть любимыми. Именно они больше всего нуждаются в доме и восстановлении веры в то, что они могут положиться не только на себя, а на кого-то еще”. Подбадривает и Яна: “Если вы боитесь, что это будет трудно, тогда да, будет. Возможно, это неудачное сравнение, но подумайте о том, чтобы взять домашнее животное, которого вечно били. А ведь и ребенок не всегда может рассказать, что с ним произошло. Для этого нужно обратиться к специалисту и работать над тем, чтобы что-то нормализовалось”.

И в заключение: “Дайте подростку понять, что вы всегда рядом с ним, что бы он ни делал. Даже если в данный момент он не хочет говорить, — говорит Ярвепера. — Эти юноши и девушки всячески испытывают взрослых в своей жизни, потому что не верят, что кому-то реально не все равно”. Взрослый должен сохранять спокойствие и подтверждать, что он никуда не пропадет.