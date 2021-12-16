"Это как реалити-шоу, только без камер". Как живут дети в замещающих домах в Эстонии и в чем они на самом деле нуждаются?
“Очень часто это происходит из-за зависимостей родителей, таких как алкоголь и наркотики. От этого у родителей зачастую возникают проблемы с психическим здоровьем — либо они уже есть изначально, из-за чего и начинается употребление алкоголя или наркотических веществ. Многие дети также подвергаются насилию и пренебрежительному отношению со стороны родителей”, — говорит Ану Ярвепера, советник отдела по защите детей Департамента социального страхования. Она добавляет к этому списку проблемы со здоровьем: “Например, умственные или физические способности родителя порой настолько слабы, что он или она не в состоянии ежедневно заботиться о ребенке и воспитывать его”. Часто ребенка воспитывают бабушки и дедушки, но в какой-то момент устать могут и они — и тогда дети нуждаются в замещающем попечении. Иногда новый дом ребенку могут предложить его родственники, но это не всегда возможно.
Яна (имя изменено) выросла в довольно обычной семье с мамой и бабушкой. Все было хорошо, пока мать не начала ходить в казино. “Мне было 12. Она все проиграла. В итоге мы лишились даже квартиры, поэтому три летних месяца мы жили в прачечной, где я еще и работала”, — рассказывает Яна. В конце концов мать поссорилась со своим начальником, и их выбросили на улицу: “Я сказала: “Мама, я иду в приют”. В этой ситуации я была взрослым человеком, который принимал важные решения. Мне пришлось выбирать: остаться на улице или идти куда-то ночевать. Я выбрала второе, я не хотела оставаться на улице”. После года пребывания в приюте Яна попала в детский дом, где пробыла четыре года до своего совершеннолетия.
Жизнь в детском доме
Люди имеют довольно смутное представление о детских домах; вероятно, у некоторых из них впечатление об этом сложилось по роману Сильвии Раннамаа “Приемная мать”. Однако сегодня это в основном дома или квартиры современного типа, где в одной семье живут шесть детей или подростков. В некоторых домах дети живут по одному, в других — по двое в комнате. В семейном доме о детях заботятся так называемые семейные родители (perevanemad), а в замещающем доме — воспитатели по очереди.
Покинуть родную семью и переехать в новый дом — тяжелое событие для ребенка, и в такое время он нуждается в подготовке и поддержке со стороны заботливого взрослого. “Очень важно честно и открыто говорить с ребенком о решениях, предстоящих изменениях и возможностях. Важно выслушать ребенка, дать ему время подумать над информацией и возможность выразить свое мнение и чувства. Интересы ребенка должны быть в центре обсуждений и принятий решений”, — комментирует Надежда Леоск, советник отдела по защите детей Департамента социального страхования. Она добавляет, что важную роль в поддержке ребенка играет сотрудник местного самоуправления по защите детей, который, в свою очередь, привлекает других важных участников — новую семью и, если возможно, родную семью ребенка: “У ребенка должна быть возможность адаптироваться к новому месту и образу жизни, а также построить безопасные отношения. Ему нужно рассказать о новом доме, показать фотографии, без спешки посетить новую семью и познакомиться с ней”. Яна ясно помнит, как попала в детский дом: “Там были высокие окна, и дети стояли под ними и ждали меня. Мне было тяжело, я была в слезах. Я ведь не знала, что меня ждет. Но мы познакомились друг с другом, и с первого взгляда все были вполне дружелюбными”.
Сближаются ли дети, которые иногда годами живут вместе? “Нельзя сказать, что чужие друг другу дети уживаются вместе как братья и сестры, они все равно друг другу чужие”, — рассказывает Марье (имя изменено), семейный родитель (perevanem) из таллиннского детского дома. Но в остальном дети есть дети, все со своими маленькими причудами. По словам Марье, у них часто была очень свободная жизнь, поэтому привыкание к дисциплине требует много работы. “Некоторые, например, готовы бесконечно просиживать за компьютером. Но я не позволяю им жить только в электронном мире. Туда они попадают, когда все остальное уже сделано. Двое детей учатся играть на гитаре, трое ходят в спортзал. Да, они бы с радостью все бросили, но это зависит от того, насколько требователен ты сам”.
На момент прихода в замещающий дом жизнь детей бывает настолько хаотичной, что они часто пропускают занятия. Ведь когда родители страдают от алкоголизма или наркомании, дети сразу же оказываются на улице. Однако, по словам Марье, у многих детей учеба все же идет на лад. “Например, поддержку в обучении нам оказывает Euronics, помогая детям учиться в соответствии с их потребностями”.
О заботах и радостях
С какими трудностями сталкиваются дети, которые растут в замещающем доме? “Помимо трудностей в учебе, у них есть трудности в общении, в эмоциональном плане. Сложности с пониманием своих обязанностей. Они часто не могут справиться и с положительными эмоциями, такими как радость от похвалы, потому что в их жизни этого было очень мало, — говорит Марье. — Во всем нужна практика”.
Яна была, по ее словам, неразговорчивым ребенком, и жизнь в детском доме была нелегкой: “Это как реалити-шоу, только без камер. Все происходит в закрытом пространстве — в одном конце комнаты кто-то чихнул, а в другом уже говорят, что у него рак. Большинство девочек были вполне нормальными, с некоторыми я до сих пор в контакте. А другие… это были травмированные дети, вот почему они были такими. Дикими. А мальчики были жестоки с девочками, обижали их. Тяжело было”.
По ее словам, некоторым воспитателям в замещающем доме было все равно. Но многое изменилось, когда пришла Марье: “Она была реально включена в процесс. Постоянно говорила и объясняла, как правильно. Временами было трудно, скандалы и ссоры тоже бывали. Она также разъясняла мне темы личных отношений, когда я говорила, что не понимаю, почему что-то происходит”.
Для молодых людей, которые живет на замещающем попечении, очень важно иметь рядом конкретного взрослого, который заботится о них и верит в них. “Наибольшее внимание при переезде ребенка в новый дом должно быть уделено взаимоотношениям, адаптации ребенка, душевному здоровью и вовлеченности в общественную жизнь, — цитирует специалистов Леоск. — Именно люди, окружающие ребенка, — семья, а также, например, учителя и специалист службы защиты детей — могут поддержать его, находясь рядом и слушая, поддерживая его в том, как быть в контакте со своими чувствами, как справляться с ними и регулировать их, направляя его строить и поддерживать отношения, обучая его необходимым в повседневной жизни навыкам”.
При этом взрослый должен знать и понимать потребности ребенка, который по каким-либо причинам не может расти в родной семье. “Часто взрослые сами нуждаются в поддержке и совете — смелость попросить о помощи является силой, а не слабостью, — добавляет Леоск. — Много полезных материалов можно найти на сайтах Tark Vanem и Peaasi. Иногда могут помочь психологическое консультирование, терапия. Для поддержки семейных родителей и воспитателей замещающих домов, а также приемных родителей имеются различные опорные услуги, с которыми можно ознакомиться на сайте Департамента социального страхования”.
О мотивации, дисциплине и, конечно, взрослых
Под руководством Марье дети учатся всему — от кулинарии до рукоделия: “Мы ничего не делаем за молодых людей, а даем им попробовать самим, потому что так запомнить гораздо легче. Чтобы четко донести свою мысль, Марье использует язык дорожных знаков: “Все хотят быть водителями — поэтому нужно знать знаки. Знак „Стоп“ — один из самых важных. И мы говорим: в Эстонии правостороннее движение, а ты все время ездишь слева. И еще обвиняешь других в том, что они едут по встречной. Так дети лучше понимают”. Она смеется, что дети в ее доме могли бы читать лекции в докторантуре социальных наук — так много с ними обсуждались эти темы. Иногда ссорятся так, что пух и перья летят, но момент — и пыль снова улеглась. “Они сразу хотят понять, полностью ли вы честны в своих чувствах. Успокоившись после ссоры, мы садимся вместе и разбираемся, что же произошло на самом деле”, — рассказывает Марье.
Дети чувствуют себя в большей безопасности, когда семейный родитель или воспитатель замещающего дома не гонится за популярностью, а осмеливается быть решительным и ответственным взрослым, утверждает Марье. Для детей, которые растут на замещающем попечении, важно также поддерживать связь с родной семьей: “У них есть родные папы и мамы. Мы не разрушаем близость с семьей, а прилагаем все усилия, чтобы восстановить и сохранить эту связь. Когда к нам приходят дети, мы не сразу отправляем их к родителям, а направляем их позаниматься чем-то вместе. Я могу, например, дать билеты в кино и сказать: сходите вместе в кино, а потом приводите ребенка обратно. Мы разрешаем родителям навещать детей в нашем доме. Если уже долгое время все идет хорошо, разрешаем ребенку остаться у себя дома и на ночь. Дети с нетерпением ждут этого”.
По словам Леоск, поддержание отношений с родителями играет важную роль в развитии ребенка, в формировании его личности, а также в понимании и принятии решений, касающихся его будущего.
И все же — почему важно, чтобы ребенок рос в семье, пусть и не в родной? Потому что каждому ребенку и подростку в жизни нужен надежный взрослый, утверждает Ану Ярвепера. “Обычно, когда подросткам исполняется 18 лет, их семья никуда не исчезает. Конечно, многие дети, выросшие на замещающем попечении, поддерживают контакт со своими воспитателями и навещают их, но это не всегда такой уж надежный и поддерживающий вариант. У этих юношей и девушек в подсознании часто закрепляется, что они должны справляться сами, что у них нет безусловной любви”.
Яна также считает, что дети должны быть в семье: “Когда чужой человек берет тебя к себе и любит, это не значит, что он разрешит тебе делать все, что угодно, гулять бог знает до какого часу. Он следит за твоим режимом, физическим и психическим здоровьем”. Яна отмечает: “Может быть, нас было слишком много на одного работника в детском доме? Когда я приехала в детский дом, мне ничего не хотелось делать, моя комната была полным свинарником. Другие, наверное, думали, что я не умею убираться. В одном доме могли быть мальчик с тяжелым психическим расстройством и я рядом с ним — и никто не замечал, что у меня тоже есть травмы, чувство одиночества и, возможно, депрессия”.
“Каждый ребенок, нуждающийся в замещающем попечении, имеет свой личный багаж переживаний, потерь. Каждый ребенок нуждается во внимании и понимании. Вот почему для полного и гармоничного развития личности ребенка очень важны надежный и осведомленный взрослый и возможность расти в семье, полной счастья, любви и понимания”, — говорит Леоск.
По словам Ярвепера, детей постарше тоже не нужно бояться: “У них точно такие же потребности и желание быть любимыми. Именно они больше всего нуждаются в доме и восстановлении веры в то, что они могут положиться не только на себя, а на кого-то еще”. Подбадривает и Яна: “Если вы боитесь, что это будет трудно, тогда да, будет. Возможно, это неудачное сравнение, но подумайте о том, чтобы взять домашнее животное, которого вечно били. А ведь и ребенок не всегда может рассказать, что с ним произошло. Для этого нужно обратиться к специалисту и работать над тем, чтобы что-то нормализовалось”.
И в заключение: “Дайте подростку понять, что вы всегда рядом с ним, что бы он ни делал. Даже если в данный момент он не хочет говорить, — говорит Ярвепера. — Эти юноши и девушки всячески испытывают взрослых в своей жизни, потому что не верят, что кому-то реально не все равно”. Взрослый должен сохранять спокойствие и подтверждать, что он никуда не пропадет.