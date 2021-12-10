ФОТО | Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку

Снимок размещен в официальном аккаунте Уильяма, второго в очереди на британский престол после своего отца принца Чарльза, и Кейт в "Инстаграм". Фото сопровождается подписью: "Рады поделиться с вами новой фотографией нашей семьи, которая использована для рождественской открытки этого года".

Кенсингтонский дворец сообщил, что фото было сделано в Иордании в этом году, однако не уточнил, когда именно.

В ноябре принц отец Уильяма принц Чарлз и его жена Камилла побывали с официальным визитом в Иордании и Египте.