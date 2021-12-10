10.12.2021, 21:06
ФОТО | Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку(8)
ФОТО: Kensington Palace / SIPA / Scanpix
Принц Уильям и его жена герцогиня Кембриджская Кейт опубликовали традиционное фото к Рождеству. На фотографии они изображены вместе с тремя детьми — восьмилетним принцем Джорджем, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи — во время визита в Иорданию.
Снимок размещен в официальном аккаунте Уильяма, второго в очереди на британский престол после своего отца принца Чарльза, и Кейт в "Инстаграм". Фото сопровождается подписью: "Рады поделиться с вами новой фотографией нашей семьи, которая использована для рождественской открытки этого года".
Кенсингтонский дворец сообщил, что фото было сделано в Иордании в этом году, однако не уточнил, когда именно.
В ноябре принц отец Уильяма принц Чарлз и его жена Камилла побывали с официальным визитом в Иордании и Египте.