Нищета, отчаяние и ранние браки. Девочки в Афганистане мечтают о школе и боятся будущего

“Невозможность учиться равносильна смертному приговору”, — говорит 15-летняя Мина из северо-восточной провинции Бадахшан. По ее словам, она и ее подруги потеряли почву под ногами и веру в будущее.

Журналисты Би-би-си поговорили со школьницами и преподавателями в 13 провинциях Афганистана, и похожие настроения царят везде.

“Мы не делаем ничего, кроме работы по дому. Мы как будто застыли в одном месте”, — делитcя 16-летняя Лайла. Ее школа в провинции Тахар закрылась в первый же день прихода талибов к власти.





Большинство школьных учителей в стране не получает зарплату с июня. Они рассказывают, что закрытие школ сильно отразилось на моральном и физическом состоянии девочек.

По словам одного из учителей, с тех пор трех его несовершеннолетних учениц выдали замуж. Учитель опасается, что это будет происходить и дальше, так как постоянно находящиеся дома девочки станут обузой для родителей.

“Ученицы очень подавлены, они страдают морально и психически. Я пытаюсь вселить в них надежду, но это тяжело. Их жизнь состоит из печали и разочарований”, — говорит Би-би-си директор одной из кабульских школ, поддерживающий связь со своими воспитанницами через WhatsApp.

Также, по словам учителей, наблюдается тревожный спад в посещаемости начальных классов, хотя девочкам младшего возраста разрешено учиться.

Это объясняется выросшим за последние несколько месяцев уровнем бедности афганцев, а также ухудшевшейся ситуацией с безопасностью. Родители не могут или боятся посылать своих девочек в школу.





Талибы не подтверждают, что запрет на женское среднее образование — полный и бессрочный. В интервью Би-би-си исполняющий обязанности заместителя министра образования Абдул Хаким Хемат заявил, что это временная мера, которая продлится до тех пор, пока не будет разработана и одобрена новая система образования. По его словам, это должно произойти в следующем году.