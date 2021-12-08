Они хотят перезагрузить мир. "100 женщин" Би-би-си: список 2021 года

В этом списке есть россиянка Юма, а также лица, известные сегодня миллионам:

Малала Юсуфзай , самая молодая лауреат Нобелевской премии мира

, самая молодая лауреат Нобелевской премии мира первая женщина премьер-министр Самоа Наоми Фиамэ Матаафа

профессор Хейди Ларсон , глава и основатель программы Vaccine Confidence Project (Проект доверия к вакцинации, направленный на борьбу со слухами и ложной информацией относительно правительственных программ вакцинирования)

, глава и основатель программы Vaccine Confidence Project (Проект доверия к вакцинации, направленный на борьбу со слухами и ложной информацией относительно правительственных программ вакцинирования) известная писательница Чимаманда Нгози Адичи



Половину списка составляют женщины из Афганистана, некоторые из них выступают под псевдонимами и без фотографий для их безопасности.

Возвращение к власти талибов в августе 2021 года изменило жизни миллионов афганцев: девочкам запретили получать среднее образование, министерство по делам женщин было распущено, и многим женщинам была приказано не возвращаться на работу.

То, что половина списка этого года отведена женщинам из Афганистана, отражает их достижения и отдает должное мужеству, с которым они приспосабливаются к новым обстоятельствам.

Кто и по какому принципу составлял список этих 100 женщин?



Команда Би-би-си, занимающаяся проектом “100 женщин”, составила шортлист из отобранных ими кандидатур, а также из кандидатур, предложенных сотрудниками Всемирной службы Би-би-си на разных языках.

Мы искали женщин, чьи имена звучали в выпусках новостей, или тех, кто как-то повлиял на ход важных политических и общественных событий этого года.

Кроме того, мы отобрали женщин, чья жизнь может служить вдохновляющим примером, кто сумел достичь выдающихся результатов в своей деятельности, или тех, кто оказал влияние на жизнь общества, даже если их истории и не попадали в новостную повестку дня.

Затем, имена, попавшие в шортлист, оценивались относительно девиза нынешнего года: “Женщины, нажавшие “перезагрузку”, то есть те, кто сыграл важную роль в переоценке мировых ценностей после пандемии, которая вынудила многих из нас переосмыслить наш образ жизни.