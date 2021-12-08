Нет детей, нет проблем? Многие молодые люди считают, что иметь детей сегодня “совесть не позволяет”

Большая часть обсуждения в комментариях была посвящена тому, что именно их авторы считают причинами изменения климата. Самой серьезной проблемой называли перенаселение (на планете живет слишком много людей). Другие комментаторы отмечали чрезмерное потребление в развитых странах и высокую рождаемость в развивающихся.

Вместе с командой исследователей Хелм впервые применила контент-анализ для изучения комментариев читателей к статьям в онлайн-прессе, надеясь ознакомиться с широким спектром мнений, касающихся взаимосвязи изменений климата и нежелания иметь детей. Они выбрали статьи на основе запросов “отказ иметь детей” и “не хочу рожать” в Google.

Каждый появившийся на свет ребенок — это потребление ресурсов: воды, еды, энергии, и вместе с тем одновременное загрязнение земли, воды и воздуха. Исследователи подсчитали, что на одного ребенка приходится 58,6 тонн выбросов СО2, и самое экологически чистое, что вы можете сделать, — это родить на одного ребенка меньше. Но эта идея в обществе пока не прижилась.

“Для многих людей вопрос, иметь ли детей или нет, является одним из самых серьезных в жизни, — считает ведущий автор исследования Сабрина Хелм . — Если вам не все равно, что ждет людей в будущем в связи с изменением климата, то, скорее всего, это все же повлияет на принятие этого крайне важного решения в вашей жизни”.

Существует немало исследований, в ходе которых анализировались причины, почему люди отказываются иметь детей, но почти нет информации о том, как их соображения относительно отказа иметь детей связаны с изменением климата. Поэтому ученые, комплексно изучая проблему, отдельно остановились на этом моменте, чтобы разобраться в происходящем и оценить возможные последствия.

Почти 38% граждан США в возрасте от 18 до 29 лет считают, что при планировании беременности партнеры должны учитывать изменения климата, а 33% респондентов в возрасте от 20 до 45 лет назвали климат причиной, из-за которой следует иметь меньше детей. Если это мнение станет популярным, нам нужно будет разбираться, чем это грозит на экологическом, социальном и психологическом уровне.

Затем исследователи провели 24 интервью с молодыми людьми (от 18 до 35 лет) в Новой Зеландии и США, надеясь лучше понять, о чем идет речь в комментариях. Данные были собраны в период с октября по декабрь 2019 года, в каждой стране было проведено 12 интервью.

Все участники опроса отметили, что, по их мнению, не иметь детей — это самое серьезное, что человек может сделать для окружающей среды. Одни респонденты высказали сомнения и отметили, что в будущем могут изменить свое мнение и в конечном итоге завести детей, другие были более категоричны в своем решении. Неуверенность в будущем, чрезмерное потребление и перенаселение Земли — это самые часто упоминаемые молодыми людьми причины, из-за которых стоит отказаться от планов иметь детей.

Почти все участники опроса поделились своими переживаниями в связи с тем, что наличие детей способствует чрезмерному использованию ресурсов в отношении текущего и будущего уровней потребления в обществе. Они подчеркнули, что чувствуют ответственность за выбросы, причиной которых могут стать их потенциальные дети, и выразили озабоченность по поводу грядущей нехватки природных ресурсов.

Что касается личной жизни, то многие участники опроса отметили, что их не понимают родные и друзья, которые хотят, чтобы у них были дети, и надеются, что их позиция в этом вопросе по мере взросления поменяется. Нескольких опрошенных волнует, примут ли такое решение их партнеры.

Исследователи считают, что, согласно полученным данным, последствия такой позиции для общества неминуемы. Снижение рождаемости в странах с высоким уровнем дохода может повлиять на социальную систему и экономику, например, из-за нехватки рабочей силы на рынке труда. Также это может оказать влияние на политику в области здравоохранения, поскольку молодые люди в ответ на климатический кризис испытывают эмоциональное напряжение.

“В наши дни из-за проблем, связанных с изменением климата, страдает психическое здоровье довольно большого количества людей, — говорит Хелм. — К этому добавляется очень важное решение иметь или не иметь детей, к которому большинство людей относится ответственно. Это очень важно в отношении общественного здравоохранения. А все вкупе связано с тем, как изменение климата влияет на людей”.