ФОТО | Как эстонский дизайнер Диана Денисова отменила возраст в моде и покорила Таллинн своим "Стильным заявлением"

Почему “Стильное заявление” и откуда оно взялось?

Несколько лет назад у меня брали интервью для журнала “Яна”. Вопрос был: что может и что не может себе позволить “женщина за”.

Я, конечно, бодренько ответила, исходя из опыта — своего, моих клиентов и подруг. Но, пожалуй, тогда я впервые задумалась об этом. И оглянулась вокруг.

Не могу сказать, что увиденное меня порадовало. В то время мы переехали в Пирита-Козе, и я стала бывать в Ласнамяэских магазинах. И увидела, как мало стильных женщин вокруг. Кто-то застрял в прошлом, а кто-то и вовсе махнул на себя рукой.

И тогда я организовала встречи “Стильное заявление” для дам 45+.

Знаете, в чем наше преимущество? Нам уже не нужно искать свой стиль, потому что мы давно нашли его. Мы знаем, что нам идет, что нас украшает, что подчеркивает нашу индивидуальность.

Но ошибка чаще всего кроется в том, что этот давным-давно найденный стиль не находит своего развития. И мы застреваем раз и навсегда в одном образе. Да еще и некоторые магазины способствуют этому, “втюхивая” нам залежавшийся товар и “объясняя”, как круто мы в этом выглядим.

Мода меняется. И иногда сложно, ох как сложно понять и принять то, что сейчас в тренде. Да и где найти время, чтобы уследить за всеми этими новыми веяниями?

Не мною придумано, что если ты не успел, то опоздал. Иногда навсегда. И наша одежда предательски выдает цифру в паспорте.

На наших встречах “Стильное заявление” мы говорим о моде. Но не о том, что показывают нам на подиумах мира, а что из этого можно взять в свой гардероб и как это носить.

У меня более чем 20 лет опыта работы с клиентами, 10 лет я делала коллекции для Таллинских Недель моды. И я знаю и уверена: женщина прекрасна в любом возрасте.

Можно и нужно оставаться в своем стиле. Но стиль — это не застывшая форма. Он живет и развивается.

И, внося в свой стиль маленькие поправки, в соответствии с модными трендами, дама становится еще прекраснее. Моложе и увереннее в себе.

Это очень просто, правда!