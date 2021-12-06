"Кипит наш разум": почему мозг жжет так много энергии?

Более того, у пациентов в коматозном состоянии “мертвый” мозг продолжает потреблять уйму энергии, заставляя нейрологов гадать, куда же уходит вся эта прорва.

И похоже, что разгадку нашли исследователи из Корнеллского университета во главе с биохимиком Тимоти Райном, и кроется она в крошечном пожирателе энергии, скрывающемся в наших нейронах.

Когда один нейрон передает сигнал другому, это происходит через синапс — точку соединения или небольшой зазор между ними.

Сначала пресинаптический нейрон посылает в конец своего хвоста-аксона, ближайшего к зазору, так называемые синаптические везикулы — маленькие мембранные пузырьки, которые всасывают нейротрансмиттеры из нейрона и выполняют функцию “конвертов”, в которых передается информация.

Там эти везикулы-“конверты” “стыкуются” с клеточной мембраной и выпускают нейротрансмиттеры в синаптический зазор.

Оказавшись там, трансмиттеры подключаются к рецепторам уже постсинаптического нейрона, продолжая таким образом передачу сигнала.

Весь этот процесс весьма энергозатратен, а нервные окончания не в состоянии вместить достаточно энергетических молекул, поэтому для передачи электрохимических импульсов им приходится самим синтезировать такие молекулы.

Все это объясняет повышенный расход энергии во время активной работы мозга, но почему же тогда даже в состоянии отдыха ему требуется так много энергии?

Как выяснили ученые в ходе экспериментов, даже когда нервные окончания не передают никаких сообщений, крошечный “насос”, выталкивающий из везикул протоны и засасывающий на их место нейротрансмиттеры, никогда не останавливается. Грубо говоря, он подтекает, и даже когда синаптические везикулы полны нейротрансмиттеров (почтовый ящик переполнен письмами, которые пока некуда отправлять), они продолжают терять протоны (да кто их там считает!)