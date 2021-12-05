Незнакомцы помогли спасти жизнь младенца на рождественской ярмарке

Саманта Элизабет и ее жених Алекс пришли на ярмарку со своими тремя детьми. После того как семья походила по ярмарке, Саманта и Алекс решили зайти в бар, чтобы отдохнуть и чего-нибудь выпить. Однако, когда они заглянули в коляску, где спала их младшая семинедельная дочка, они к своему ужасу обнаружили, что малышка не дышит и выглядит совершенно безжизненно.

Вот что пишет в своем эмоциональном посте в фейсбуке Саманта, описывая “самый кошмарный, самый жуткий вечер в своей жизни” и стараясь поблагодарить всех, кто остался неравнодушным к случившейся беде:

“Все было как в тумане, можете себе это представить, но нам бы очень хотелось поблагодарить всех, кто пришел нам на помощь. Одна женщина — которая сказала, что она стоматолог и у нее семимесячные близнецы — помогала освободить дыхательные пути нашей дочки, запрокинув ее головку назад, в то время как мой жених нажимал ей на грудную клетку, и эта женщина была абсолютно потрясающей. Она делала все, чтобы успокоить меня, она даже обняла меня одной рукой и держала, пока помогала наладить дыхание малышке. Она объясняла мне, что, как только девочка начнет дышать, она снова порозовеет!

Я даже не помню, кто вызвал скорую, не знаю, кто это был — мужчина или женщина — но вы удивительный человек! А женщина, которая просто села с нашими двумя старшими детьми, сделала так, чтобы они повернулись к нам спиной и не видели, что творится позади! Только благодаря вам они даже не знают, что произошло! Я слышала, как она болтала с ними и всеми силами отвлекала. Вы просто спасли моих старших детей от лицезрения того ужаса, который случился с их младшей сестричкой! Я буду вам вечно за это благодарна!