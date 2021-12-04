ФОТО | Юные модели из Таллинна представили одежду эстонских дизайнеров в T1

Гостям подтвердившим свой QR-код, были предложены: приветственный напиток, сладости, номер для участия в розыгрыше подарков от спонсоров мероприятия — Faberlic, а также маски и дезинфицирующие средства.

В программе мероприятия приняли участие уже известные бренды и дизайнеры: Amadeo lasteriided, O&O Boutigue, Anna Evstropova, Deniss Mistjurin Design, а так же новички на рынке Эстонии: Tatjana Stennikova — TASTE, Asseni и шоу-рум Fashion division. Музыкальные паузы заполнила певица, дизайнер и художница Лора Фебруари.

Вместе с моделями JK Club Models в мероприятии учавствовали девочки модельной студии Andre Fashion and Podium Kids, из Маарду. Все дизайнеры и модели получили подарки от спонсоров.

Музыкальное сопровождение и освещение в этот вечер предоставляли X-Dance OÜ. Всю информацию гостям представляла ведущая вечера — Елена Ромова. Спонсорская поддержка от Faberlic и Елены Анциферовой.

Фотографы мероприятия: Карина Ваус и Сергей Гончаренко.