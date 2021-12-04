Жаркое из свинины: как приготовить его так, чтобы мясо было сочным, а кожица – хрустящей

Приправы, овощи и другие добавки сделают жаркое только лучше, вкуснее и торжественней. Одновременно нужно помнить, чтобы приправы не перебивали естественный вкус мяса, но подчеркивали характерные вкусовые нюансы. К свинине отлично подойдет розмарин, тимьян, чеснок, тмин, горчица, соевый соус (он придает жаркому красивый золотистый окрас), лавровый лист и черный перец. Любители пикантного вкуса могут мариновать мясо и добавлять перец чили.

Мясо берите без костей и сухожилий, оно не должно быть совсем без жира, ведь именно слой сала делает жаркое сочным. Самое главное, чтобы мясо было свежим (оно может продаваться в вакуумной упаковке) — ни в коем случае нельзя брать для жаркого размороженное мясо, потому что оно не будет ни вкусным, ни сочным.

Учтите, что свиное жаркое со шкуркой будет значительно более сочным, а хрустящая корочка сделает идеальным традиционное жаркое, запеченное в духовке. Обычно для жаркого берут кусок мяса от 1 до 3 кг, но для новогоднего стола, за которым собираются все друзья и родственники, вес классического праздничного жаркого может достигать от 5 до 7 кг.

Вкусное жаркое можно приготовить из шейного карбонада, филе с внешней части со шкуркой и салом, из спинной части, лопатки, или окорока, со шкуркой или без. Можно взять бедренную часть с косточкой или кусок лопатки толщиной 5 см. Также вкусной будет жареная передняя или задняя часть голени.

Советы специалистов “Rīgas miesnieks” и экспертов кулинарного форума “Cālis”, приподнимут завесу тайны над тем, как испечь жаркое из свинины с золотистой корочкой. Самое главное, не торопитесь — лучше, налейте бокал вина, поставьте любимую оперу на ютубе и насладитесь неспешным процессом приготовления. Оркестр, туш!

Жаркое из свинины одно из самых простых, но одновременно и самых сложных в приготовлении блюд — нужно учесть немало нюансов, чтобы мясо получилось и с корочкой, и мягким, и сочным и легко жевалось. К сожалению, нередко жаркое получается серого оттенка и очень сухими. Как избежать неудачи, чтобы в столь ответственный момент жаркое получилось безупречным?

Чтобы мясо не было сухим, перед запеканием нужно основательно разогреть духовку. Знающие люди запекают свинину при 190˚С. Если в духовке есть вентилятор, то хватит и 170-180˚С.

Существенная деталь — перед термической обработкой мясо примерно час должно полежать при комнатной температуре, чтобы выровнялась температура внутри куска. В таком случае, когда жаркое окажется в горячей духовке, не произойдет резкого перепада температур и жаркое равномерно зарумянится. В противном случае в глубоких слоях мясо дольше останется холодным и жаркое будет блеклым или неприятного серого цвета.

Чтобы жаркое имело цельный облик, прежде чем запекать, кусок мяса нужно красиво уложить в термостойкую посуду. Если перетянуть кусок суровой ниткой или сеточкой для выпечки, жаркое не только будет эффектней выглядеть, но и станет компактнее. Жаркое в маринаде или приправах можно сформировать, плотно обернув фольгой.

Помните, чем дольше мясо находится в маринаде, тем плотнее и ярче будет его вкус.

Маринад это важный момент в создании жаркого, ведь именно выбор маринада определит его вкусовую палитру и аромат. Существует много приемов, как подготовить мясо к жаркому: его можно натереть чесноком, аджикой или любой другой смесью приправ. Столь же замечательной будет свинина, пересыпанная солью с перцем или, например, обмазанная горчично-медовой пастой. Сделайте с мясом что хотите, но не позже, чем за два часа до запекания.

Мясо, натертое приправами также лучше оставить на сутки полежать, пропитаться всеми ароматами — сначала три часа при комнатной температуре, а остальное время в холодильнике. Достаньте мясо из холодильника примерно за час до запекания.

Перед термической обработкой мясо можно положить в маринад по вашему вкусу и подержать ночь в холодильнике.

Для придания мясу большей гаммы вкуса и сочности, филе можно надрезать в нескольких местах и нашпиговать его кусочками копченого или соленого сала, копченым беконом, морковью, сельдереем или зубчиками чеснока, изюмом, головками гвоздики и так далее.

Подготовленное жаркое укладывают в специальную посуду или на противень, и ставят в предварительно разогретую духовку. Общее правило здесь одно — мясо должно лечь жирной стороной наверх. Для начала мясо розовеет при температуре 230˚С, примерно 12-20 минут, пока шкурка не подернется коричневой корочкой. Затем температуру нужно снизить до 160°C, в посуду с мясом влить немного бульона или воды, а если желаете, то сухого красного или белого вина. После этого мясо запекают еще 3-3,5 часа (в зависимости от размера куска).

Жаркое можно запекать и в специальном термопакете. В нем мясо точно получится сочным и мягким. В таком случае подготовленное мясо положите в термопакет вместе с овощами. Затем положите его противень и поместите в духовку, разогретую до 170-200˚С. Через час-полтора вернитесь проверить его. За 10-20 минут до гововности пакет можно разрезать сверху, чтобы на жарком образовалась красивая корочка. Кроме того, в прорезь пакета можно влить образовавшуюся подливкой — также чтобы получилась хрустящая корочка.

Антракт: секреты поваров, как добиться золотистой корочки

Если хотите, чтобы жаркое обрело золотистую корочку, прежде чем ставить его в духовку, пару минут обжарьте его со всех сторон на раскаленной сковороде. Примерно через час в духовке, достаньте его и облейте соусом, приготовленным из растопленного масла, смешанного с щепоткой молотого красного перца или порошком копченой паприки. Верните мясо в духовку и запекайте до готовности.

Главное правило хрустящей корочки — время от времени мясо обливают подливкой, которая натекает вокруг него или специально приготовленным соусом, сахарным сиропом или заранее приготовленной глазурью.

Здесь вы найдете пять рецептов вкусной глазури, которая сделает корочку жаркого поджаристой и аппетитной.

Еще один способ, как добиться заветной корочки — примерно за 10 минут до готовности, жаркое достают из духовки и промакивают соленой водой.

Четвертое действие, развязка: следим за временем и учимся определять готовность жаркого