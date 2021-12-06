Ученые узнали, какие черты личности помогают зарабатывать больше

Специалисты оценивали “Большую пятерку” черт личности: открытость, сознательность, экстраверсию, покладистость и невротизм. Эти качества и их сочетания исследователи сравнили с финансовым состоянием испытуемых.

Согласно полученным данным, люди с лучшими финансовыми результатами, как правило, хорошо приспособлены и менее невротичны. Они также готовы пойти на некоторый риск, но не берут на себя слишком много.

Самой распространенной группой среди опрошенных оказалась группа, которую ученые назвали “Сверхконтролируемая”. Представители этой группы демонстрировали высокую покладистость и добросовестность, но невысокую экстраверсию. Эти люди не любят риск, поэтому они избегают рискованных действий, которые могут увеличить их богатство, например, инвестирования на фондовом рынке. Они очень осторожны, а потому их финансовое состояние можно оценить как удовлетворительное или среднее.

Следующая по величине группа получила название “Устойчивая” - это, как правило, хорошо приспособленные и стабильные люди. Они экстраверты, открытые, приятные и не очень невротичные. Эти люди не избегают рисков, не делают резких и необдуманных шагов, а потому их финансовое положение было самым высоким из всех опрошенных.

Самой малочисленной группой оказалась “Недоконтролируемая”. Члены этой группы оказались более эмоциональными, невротичными и экстравертированными. Такие люди любят рисковать, часто не задумываясь о последствиях, что отрицательно сказывается на их финансовом положении.

Ученые отмечают, что новое исследование раскрывает ранее малоизученную область связи финансового положения и черт личности. Исследователи надеются, что их выводы позволят специалистам по финансовому планированию лучше обслуживать своих клиентов и помогать им принимать оптимальные финансовые решения исходя из индивидуальных психологических особенностей.