Семья Гуччи возмутилась фильмом Ридли Скотта с Леди Гагой

О своем возмущении Гуччи рассказали в открытом письме, которое опубликовало итальянское агентство ANSA.

В письме говорится, что Альдо Гуччи, который возглавлял компанию с 1953 по 1986 год (его играет Аль Пачино) и другие члены семьи изображены в фильме “негодяями, невежественными и бесчувственными к окружающему миру”, которые думают и ведут себя так, как никогда не вели себя их прототипы.

“Это по-человечески очень больно, и это оскорбляет наследие, на котором сейчас строится бренд”, — пишут Гуччи, которые не владеют брендом уже больше 30 лет.

“Семья Гуччи оставляет за собой право на любые действия в защиту своего имени и имиджа”, — говорится в письме.

В “Доме Gucci” Патрицию Реджани, которая отсидела 18 лет за заказное убийство в 1995 году своего бывшего мужа, наследника дома Гуччи Маурицио Гуччи, играет американская певица с итальянскими корнями Леди Гага.

Ее работу Гуччи тоже сочли крайне неудачной.

“[Патриция Реджани] не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре. Не может быть ничего более далекого от истины”, — говорится в письме.

Режиссер Ридли Скотт пока не комментировал это письмо, но уже отвечал на критику со стороны семьи Гуччи — после того, как с ней выступила в интервью агентству AP кузина убитого Маурицио, Патриция Гуччи.

Она обвинила режиссера в том, что он “украл имя семьи, чтобы нажиться на нем”.

“Я не буду в это ввязываться. Хочу напомнить, что один Гуччи был убит, а другой (Альдо) сидел за уклонение от налогов, так что не надо тут мне говорить, что я наживаюсь на них”, — сказал Скотт на прошлой неделе в интервью BBC Radio 4.

Сама Патриция Реджани в недавнем интервью похвалила Леди Гагу (в миру Стефани Джерманотту), назвав ее игру гениальной, но посетовала, что Леди Гага не поговорила с ней “хотя бы из вежливости”.