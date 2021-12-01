Мода, скандалы, убийство: дом Гуччи в кино и жизни

Когда в 1935 году натуральная кожа стала дефицитом, пришлось импровизировать. Для своих изделий Гуччи использовал конопляное волокно, лен, джут и бамбук. Сегодня элементы из этих материалов являются составляющей уникального дизайна бренда, как и разработанный Гуччио Гуччи жаккардовый узор с инициалами “GG” на светло-коричневом фоне. В последующие десятилетия появились и другие фирменные знаки: сумка с ручкой из бамбука, монограмма “GG”, красная полоска на зеленом фоне и лоферы с металлической пряжкой.

Вернувшись в 1920 году в родную Флоренцию, Гуччи прошел обучение у фабриканта изделий из кожи — и год спустя открыл свой первый магазин. Наблюдения, сделанные в лондонском отеле, помогли понять потребности и желания состоятельных клиентов. Основой бизнеса стало элитное снаряжение для верховой езды. Однако наибольшим спросом у итальянского высшего общества пользовались дорожные принадлежности из кожи: добротные чемоданы, кофры для шляп, сумки для косметики, обувь и пояса.

Сын кожевенного мастера и специалист по изготовлению конской упряжи Гуччио Гуччи открыл свою первую мастерскую после окончания школы в 1906 году. В ней он предлагал в основном конную амуницию. Но уже вскоре Гуччи отправился на заработки в Париж, а затем в Лондон. Там, среди прочего, он работал лифтером в отеле Savoy. Изысканная одежда постояльцев и сумки для багажа стали для него источником вдохновения.

Фильм Ридли Скотта “Дом Гуччи”, одна из самых долгожданных премьер 2021 года, выходит в прокат в год столетия итальянского бренда. Сценарий фильма основан на книге Сары Гей Форден “Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности”, а основой для сюжета послужили события, приведшие к убийству в 1995 году главы компании Маурицио Гуччи его женой Патрицией Реджани. Потрясшее весь мир убийство стало тяжелым ударом для модного итальянского дома. За сто лет существования компания пережила целую череду головокружительных успехов и сокрушительных падений, но и сегодня она остается одним из самых популярных брендов в мире моды. DW — о драматической истории дома Гуччи.

Узор с инициалами “GG“ — фирменный знак Gucci

После Второй мировой войны к бизнесу подключились сыновья Гуччио — Альдо, Васко и Родольфо. Были открыты новые магазины в Италии и за ее пределами, покупательский спрос рос. Еще при жизни основателя компании у Гуччи было немало поклонников в нью-йоркском высшем обществе, вещи этого бренда становились культовыми.

В 1961 году одна из сумок Gucci, появившаяся в ассортименте бренда в 1950-х годах, была переименована из “Constance” в “Jackie“ — в честь Жаклин Кеннеди, которая, по слухам, обожала эту модель. Рассказывали, что однажды она зашла в магазин Gucci и купила сразу шесть таких сумок. Модель “Jackie 1961” стала одной из самых культовых в истории бренда, ее производят до сих пор. В зависимости от материала и размера стоимость этой сумочки колеблется от 1700 до 5900 евро, а вариант из крокодиловой кожи обойдется в 22000 евро.

В 1985 году лоферы Gucci были включены в постоянную экспозицию музея “Метрополитен”. Эта обувь приобрела известность, в том числе, и благодаря Мадонне, полностью облаченной в Gucci на церемонии награждения MTV Video Music Awards в 1995 году. Лоферы Gucci были и на Бреде Питте в фильме “Бойцовский клуб” 1999 года.

За фасадом дома Gucci

Но за парадным фасадом дома Gucci бушевали нешуточные страсти. После смерти основателя фирмы в семье произошла крупная ссора, которая чуть не привела к развалу бизнеса. Конфликты между братьями, вспыхивавшие еще не раз, судебные иски против уклонения от уплаты налогов, плохой менеджмент, снижение продаж сопровождали семью на протяжении десятилетий. В 1980-х годах был привлечен инвестор из Бахрейна, фирма Gucci стала акционерным обществом, которое возглавил внук Гуччио — Маурицио Гуччи.