Хуже смерти. Как сохранить спокойствие в ожидании судьбоносных новостей(2)
Вы с нетерпением ждете ответа, наступила беременность или нет. Возможно, вас беспокоит предстоящее сообщение врача по поводу проведенного обследования. Мучительное ожидание наступает даже тогда, когда вы ждете результата школьного экзамена.
По большей части мы не имеем никакого контроля или власти над вышеупомянутыми ситуациями. Все, что вы можете сделать, это подождать. Но как это сделать наилучшим способом? Как сохранить способность сосредотачиваться на других аспектах жизни, преодолевая мучительную неизвестность и сильные эмоции — страх, беспокойство, неуверенность?
Рекомендации для портала Psychology Today дает клинический психолог и писатель Алисе Бойсс.
“В этих примерах я предполагаю, что вы ждете около недели ответов на важные вопросы. Адаптируйте их к своим потребностям”, — говорит она.
Будьте готовы как к позитивным, так и к негативным сценариям
В ожидании ответов на важные вопросы, спросите себя: если полученная новость будет положительной, как бы я хотел провести эту неделю? Но если новость будет отрицательной, также ответьте: чем бы вы хотели заниматься на этой неделе? Внимательно обдумав и проанализировав свои ответы, вы поймите, чем вы хотите заниматься, независимо от того, какой ответ ждет вас через неделю.
Что именно вы можете контролировать?
Даже когда кажется, что ситуация выходит из-под вашего контроля, всегда есть что-то, что, хоть и незначительно, но вы можете контролировать. По общему признанию, чувство бессилия из-за невозможности повлиять на решения о себе сильно огорчает. В ожидании важных ответов стресс и сильнейшее беспокойство заставляют вас испытывать переживания в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. В это время важно не забывать о вещах, которые вы можете контролировать.
Вне зависимости от результата — вы справитесь!
Люди, охваченные тревогой, часто прокручивают в голове предполагаемые сценарии — как конечные результаты, так и реакцию из них. Однако вместо того, чтобы слишком сильно волноваться заранее и жить в своих фантазиях о том, “что, если бы это было”, важно твердо заявить, что вы справитесь с ситуацией независимо от того, какие новости получите. В конце концов, беспокоиться о том, что еще не произошло, и не факт, что произойдет вообще, — это просто бесполезное самобичевание.
“Я подожду, и тогда я буду знать, как действовать“ — лучший способ избежать стресса, когда вокруг полная неизвестность. Тем более, часто оказывается, что ситуации, о которых вы сто раз думали, приводят к другому, совершенно непредсказуемому результату. В конце концов, вы должны отреагировать на совершенно неожиданную ситуацию, несмотря на то, что вы полагали, что уже продумали все возможные сценарии и подготовились к ответу.
Эффективный способ отвлечься от негатива — приняться за рутинную работу
Когда стресс и неизвестность овладевают нашим разумом, лучше всего заняться тем, что вы можете делать автоматически, на “автопилоте”. Это могут быть как профессиональные задачи, так и домашние дела, например, уборка дома, уборка листьев или украшение комнаты. Ежедневная работа поможет вам отвлечься и вернуть себе чувство стабильности.
Делитесь своими эмоциями
Вы чувствуете себя одиноким в периоды, когда в вашей жизни больше неизвестности, чем ясности, так как иногда нет желания рассказывать своим близким, что вы беспокоитесь. И причин может быть несколько. Во-первых, довольно часто ваше беспокойство может вызывать тревожность и у членов семьи. Во-вторых, когда вы говорите им, что ждете ответа на важный для вас вопрос, вы готовитесь к тому, что вас будут часто “дергать” расспросами о том, был ли ответ уже получен.
В-третьих, родственники часто любят давать советы о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией. Поэтому иногда проще поделиться своими ощущениями со знакомыми, которые смогут вас выслушать, но не будут обсуждать вашу ситуацию и не будут давать ненужных комментариев о том, как поступать правильно.