50-летняя женщина родила первенца после 13 лет попыток

Трокслеры поженились 13 лет назад. С тех пор они пытались зачать ребенка, но ничего не получалось. Сьюзи добавила, что они с мужем даже не знали о существовании ЭКО, поэтому не рассматривали такой вариант.

Три года назад Тони устроился на работу в отдел безопасности медучреждения Cone Health. Сьюзи пришла туда на осмотр к гинекологу, которого видела впервые.

«В конце приема она задала мне вопрос, который до этого никто мне не задавал: „Есть ли у вас еще какие-нибудь поводы для беспокойства или вопросы?" Я сказала, что у нас не получается забеременеть, и она ответила: „Хорошо, мы можем поработать над этим"», - вспомнила Сьюзи.

Женщину направили к репродуктологу. Гинеколог объяснила, что в случае с более молодыми пациентками назначает обследование с целью выяснить, есть ли у них проблемы, связанные с бесплодием. Но из-за возраста Сьюзи гинеколог решила, что времени на зачатие остается мало, поэтому сразу отправила ее в отделение репродуктивной эндокринологии.

Специалист обнаружил у Сьюзи миому, доброкачественную опухоль на стенке матки. Такой диагноз распространен среди женщин в возрасте от 40 до 50 лет, особенно среди афроамериканок.

В 2019 году Сьюзи прошла операцию по удалению миомы, но они с мужем все еще не могли зачать ребенка. Им объяснили, что естественное зачатие для них невозможно из-за проблем со здоровьем у обоих.

Супруги прошли ЭКО, но создать жизнеспособный эмбрион не получалось. В 2019 году Сьюзи пересадили донорский эмбрион. Он не прижился. Затем случилась пандемия коронавируса, и все планы сорвались.

В феврале 2021 года Трокслеры решились на последнюю попытку - у них оставался еще один жизнеспособный эмбрион. В этот раз все получилось. Супруги не верили своему счастью!