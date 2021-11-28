Я – мама
28.11.2021, 13:10

50-летняя женщина родила первенца после 13 лет попыток

 
Pixabay
50-летняя Сьюзи и 61-летний Тони Трокслеры впервые стали родителями в этом году. Они мечтали об этом долгие годы и наконец-то победили бесплодие, рассказывает сайт для родителей CHIPS Journal со ссылкой на GMA.

Трокслеры поженились 13 лет назад. С тех пор они пытались зачать ребенка, но ничего не получалось. Сьюзи добавила, что они с мужем даже не знали о существовании ЭКО, поэтому не рассматривали такой вариант.

Три года назад Тони устроился на работу в отдел безопасности медучреждения Cone Health. Сьюзи пришла туда на осмотр к гинекологу, которого видела впервые.

«В конце приема она задала мне вопрос, который до этого никто мне не задавал: „Есть ли у вас еще какие-нибудь поводы для беспокойства или вопросы?" Я сказала, что у нас не получается забеременеть, и она ответила: „Хорошо, мы можем поработать над этим"», - вспомнила Сьюзи.

Женщину направили к репродуктологу. Гинеколог объяснила, что в случае с более молодыми пациентками назначает обследование с целью выяснить, есть ли у них проблемы, связанные с бесплодием. Но из-за возраста Сьюзи гинеколог решила, что времени на зачатие остается мало, поэтому сразу отправила ее в отделение репродуктивной эндокринологии.

Специалист обнаружил у Сьюзи миому, доброкачественную опухоль на стенке матки. Такой диагноз распространен среди женщин в возрасте от 40 до 50 лет, особенно среди афроамериканок.

В 2019 году Сьюзи прошла операцию по удалению миомы, но они с мужем все еще не могли зачать ребенка. Им объяснили, что естественное зачатие для них невозможно из-за проблем со здоровьем у обоих.

Супруги прошли ЭКО, но создать жизнеспособный эмбрион не получалось. В 2019 году Сьюзи пересадили донорский эмбрион. Он не прижился. Затем случилась пандемия коронавируса, и все планы сорвались.

В феврале 2021 года Трокслеры решились на последнюю попытку - у них оставался еще один жизнеспособный эмбрион. В этот раз все получилось. Супруги не верили своему счастью!

Сьюзи перенесла беременность без осложнений, и 29 октября с помощью кесарева сечения на свет появилась их долгожданная дочь, которую назвали Лили. От радости Сьюзи даже пропела песню в жанре госпел. Вместе с родителями ликовала и гинеколог.
«Она наш чудо-ребенок», — сказала счастливая мать. Они с мужем верят, что дети появляются в жизни своих родителей тогда, когда нужно, и Лили родилась именно в такое время.

Теперь новоиспеченные родители не спят ночами, меняют подгузники и пеленки, но говорят, что ни за что бы не променяли этот опыт на что-то другое. Сьюзи и Тони до сих пор не верится, что у них наконец-то появился ребенок. Сьюзи не может привыкнуть, что она теперь мать, а Тони подолгу смотрит на малышку и не может налюбоваться.
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