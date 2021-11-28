Недооцененная доброта: почему альтруисты порой раздражают и отчего нам хочется "умалить благодетеля"

Доводилось ли вам встречать в жизни людей невероятно добрых, высокоморальных — и при этом несносных?

Они стараются делать для вас все, что в их силах, вечно пекутся как о друзьях, так и обществе в целом, но, на наш взгляд, слишком уж этим гордятся.

Справедливо или нет, но мы подозреваем, что за их альтруизмом кроется какой-то расчет. И такое неблагожелательное отношение к людям, пытающимся сделать мир лучше, вызывает у нас внутренний дискомфорт.

Однако подобный скепсис — массовое явление, которое психологи называют синдромом умаления благодетеля.

И хотя такое “умаление” на первый взгляд кажется иррациональным и необоснованным, в истории эволюции человека заложены причины, заставляющие нас испытывать подозрение при виде чужого альтруизма. Так сказать, альтруизма без взаимности.

Разобравшись в них, можно понять, когда добрые поступки приветствуются, а когда злят — и сделать выводы для себя.

“Ни одно доброе дело не остается безнаказанным”



Одно из первых и наиболее полных исследований феномена умаления благодетеля провел профессор психологии британского Ноттингемского университета Саймон Гахтер.

Как многие тесты на альтруизм, эксперимент носил форму игры “Общественное благо”. Участники делились на группы по четыре человека, каждому выдавали одинаковое количество жетонов, символизировавших деньги, и предлагали сделать взнос в общую копилку при условии, что когда все пожертвования будут собраны, 40% из них будут разделены между всеми поровну.

Если бы все оказывались одинаково щедрыми, каждый получил бы приличный доход на вложенный “капитал”. Но непременно находились хитрецы, норовившие отдать поменьше и нажиться за счет остальных.

Соль игры заключалась в том, что после десяти раундов участникам объявляли, что они могут отобрать у других определенную часть полученного дохода.