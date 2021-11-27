Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?

Однако уже в 2016 году благопристойная мода перестала быть исключительно прерогативой религиозных девушек. Тренд вышел далеко за пределы консервативных стран: коллекции закрытой одежды в магазинах привлекают покупательниц, которые предпочитают сдержанные образы по личным соображениям. Годом позже modest fashion внезапно получила социальный подтекст. На распространение стиля во многом повлияло развитие феминизма и возникновение движения против домогательств #MeToo.

Однако уже в 2016 году благопристойная мода перестала быть исключительно прерогативой религиозных девушек. Тренд вышел далеко за пределы консервативных стран: коллекции закрытой одежды в магазинах привлекают покупательниц, которые предпочитают сдержанные образы по личным соображениям. Годом позже modest fashion внезапно получила социальный подтекст. На распространение стиля во многом повлияло развитие феминизма и возникновение движения против домогательств #MeToo.

Считается, что modest fashion как понятие закрепилось в середине 2000-х годов, но тогда оно еще не обрело столь широкой популярности. В то время такая мода была подкреплена в основном религиозными убеждениями. Вопреки правилам дресс-кода, женщины стремились демонстрировать тело в откровенных нарядах, копируя поведение мировых знаменитостей, таких как Рианна или Ким Кардашьян.

Так, например, кошерная одежда должна закрывать колени, руки до локтя и ключицы. Кроме того, иудейкам не следует носить яркие цвета, а замужним лучше убирать волосы. У христиан нет жестких требований к внешнему виду, однако их наряды и украшения тоже не должны привлекать чрезмерного внимания окружающих.

Однако тенденция к скромным образам присуща не только исламу. Благопристойная мода прослеживается в разных культурах мира. Последовательницы иудаизма и христианства, придерживаясь правил своих конфессий, тоже покрывают волосы и прячут фигуру.

Первоначально modest fashion соотносили с исламской модой, поскольку эта религия проповедует скромность во всех сферах жизни, в том числе и во внешнем виде. Наряды мусульман должны закрывать части тела, предписанные шариатом, у женщин — все тело полностью, кроме овала лица и кистей рук. Этим требованиям отвечают, в частности, хиджабы и бурки.

Modest fashion или благопристойная мода — это одежда, не подчеркивающая особенности женской фигуры и скрывающая все оголенные части тела от глаз посторонних. Вещи, созданные в подобном стиле, не предполагают декольте, открытых плеч и высоких разрезов, а их длина чаще всего покрывает колени. Направление подразумевает наряды закрытых оверсайз-фасонов.

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По мнению сотрудницы крупной рекламной компании JWT Люси Грин, общество устало от полуобнаженных актрис, моделей и звезд реалити-шоу на экранах, поэтому переключило свой взор в сторону более закрытых нарядов. “Можно сказать, что скромная мода — это некая антикардашьяновизация”, — По мнению сотрудницы крупной рекламной компании JWT Люси Грин, общество устало от полуобнаженных актрис, моделей и звезд реалити-шоу на экранах, поэтому переключило свой взор в сторону более закрытых нарядов. “Можно сказать, что скромная мода — это некая антикардашьяновизация”, — заключила она.

Сила влияния

Развитие modest fashion также связывают с ростом популярности блогеров, которые выражают свое мировоззрение с помощью одежды, придерживаются культурных традиций и скромного стиля. Если раньше не все мусульманки вели страницы в социальных сетях, то сейчас для них это стало нормой.



Модные блогеры показали, что скромные вещи могут подойти абсолютно каждому, и при этом они не будут смотреться старомодно. Благопристойная мода — это нечто большее, чем просто одежда для мусульманок. Она более не привязана к религии



Среди главных инфлюэнсеров, проповедующих идеи “скромной” моды, британская блогерша Амира с аудиторией в 86 тысяч человек. Она регулярно делится с подписчиками идеями о том, как одежду, которая присутствует в гардеробе практически каждой женщины, можно адаптировать под образы modest fashion.

Амира всегда покрывает голову, однако вместо хиджаба часто использует кепки, панамы или платки. При этом ее образы состоят из вещей известных марок, не относящихся к категории “скромной” моды, таких как 12Storeez, River Island, Nike, Levis, Gap, Topshop, Converse и другие. Часто Амира стилизует оголяющие тело вещи, например, надевает кроп-топы на футболки.

Помимо Амиры адептом благопристойной моды является жительница Нью-Йорка Мария Алиа, которая демонстрирует фанатам исключительно сдержанные женственные образы. Девушка преимущественно носит платья и юбки длины макси, а каждый ее выход в свет дополняет хиджаб или платок. Алия неоднократно сотрудничала с мировыми брендами и снималась в рекламных кампаниях. К примеру, она стала амбассадором модного дома Prada.

Направление modest fashion ждет перспективное развитие. Сейчас практически каждый показ таких гигантов индустрии, как Gucci, Dior, Valentino не обходится без нарядов в стиле благопристойной моды. Радует, что и в России Mercedes-Benz Fashion Week Russia поддержали мой бренд Saijamin Джамиля Афашагова, дизайнер бренда Saijamin

“Поколение М”