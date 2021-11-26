ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | “Когда такое происходит в первый раз, ты просто не веришь. Тем более в то, что это повторится”

“У меня всегда было два пунктика насчет брака. Первый — что я выйду замуж только один раз. Второй — если муж хоть раз меня ударит, я сразу уйду.

Мой муж в курсе этого. У нас с ним самая обычная, далеко не идеальная семья — мы знаем слабые места друг друга, из-за чего периодически конфликтуем. Чаще всего я его довожу, а он как человек эмоциональный довольно бурно реагирует. За время пандемии у нас в доме появилась пара слегка поврежденных предметов мебели — когда эмоции внутри запертой в четырех стенах работающей семьи с ребенком на дистанционке били через край, но в целом мы скорее справлялись.

Недавно вечером мы с мужем вышли вместе пройтись и заодно зайти за продуктами, и в ходе прогулки я отвлеклась на телефон по работе. Мужу это не понравилось, хотя у нас обычно не было конфликтов на эту тему. Слово за слово, мы поругались. Я попыталась уйти, но он уговорил меня вернуться. Договориться мы не смогли и снова начали ссориться. В какой-то момент я вдруг обнаружила себя в буквальном смысле визжащей на пустынной улице в ответ на какой-то очередной его наезд. Не помню толком, что кричала, но это было очень громко, правда. День был напряженный, и, видимо, эмоции нашли вот такой довольно несвойственный мне выход. Не знаю, почему дальше произошло то, что произошло. Но муж вдруг замахнулся и дал мне увесистый подзатыльник. Было очень больно. Страшно. Обидно. Я попыталась убежать, но муж удержал меня, начал обнимать — видно было, что он сам испугался. Я рыдала безостановочно. Так мы дошли до дома. Он поднялся, а я осталась на улице, чтобы еще успокоиться и не пугать ребенка.

Когда я вернулась домой, мы довольно откровенно и спокойно поговорили и помирились, а следующую пару недель наши отношения были даже лучше прежнего. Прямо скажем, такими они не были очень давно. Но когда “медовый месяц” закончился, я с ужасом обнаружила в цепочке пережитых нами событий все те классические этапы домашнего насилия, о которых так много читала.