ПОДКАСТ | "Самое страшное было не оказаться зимой на балконе в ночной рубашке, а слышать, как в квартире плачет твой ребенок"(7)
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25 ноября — международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дом даёт нам чувство безопасности, возможность быть самими собой. Но не в каждой семье. В Эстонии, как и во всем мире, ежегодно взрослые и дети погибают от рук близкого человека. Еще большее количество женщин и детей страдают от психологического давления.
В новом выпуске мы обсудили:
- Куда обращаться, если вы столкнулись с домашним насилием или стали его свидетелем?
- Каковы первые признаки абьюзивных отношений?
- Почему люди остаются в абьюзивных отношениях?
- Как обстоит ситуация с домашним насилием в Эстонии? В каких регионах Эстонии самая высокая статистика?
- Как закон защищает жертв абьюза?
…и многое другое.
Перед тем как вы послушаете подкаст, предлагаем посмотреть фильм Натальи Маченене “Жертва”. После очередной ссоры Антон жестоко наказывает свою жену Ингу — выгоняет в лёгком платье на балкон, где она вынуждена провести ночь на сильном ветру. В голове Инги звучат слова мамы и проносятся воспоминания семейной жизни. Простит? Начнет мстить? Уйдет? Или…
Полностью подкаст слушайте по ссылке ниже:
Чтобы послушать подкаст, нажмите оранжевую кнопку с белой стрелкой в левом верхнем углу.
01:33 Увеличилось ли количество случаев домашнего насилия в Эстонии во время пандемии? Что говорит статистика полиции и службы помощи жертвам Департамента социального страхования?
02:45 Почему жертвы психологического насилия редко обращаются ли за помощью?
03:51 Какие "звоночки" говорят о том, что вы находитесь в ситуации психологического насилия? Почему женщины продолжают оставаться в таких отношениях?
05:43 Как появился фильм "Жертва"?
09:12 Как пережитое в детстве насилие влияет на вероятность того, что оно повторится в семейных отношениях во взрослом возрасте?
12:08 Как понять, что ты сам являешься абьюзером? Как работает осознанность?
13:04 Что можно сделать для профилактики абьюзерских отношений и что делается в Эстонии?
16:23 Женщины часто уходят из отношений первыми, практически без всего. Что им делать?
20:18 Как фильм "Жертва" стал своего рода терапией для женщин, переживших домашнее насилие.
21:46 Мужчины в Эстонии тоже подвергаются домашнему насилию со стороны женщин. Как в Эстонии помогают тем, кто хочет перестать проявлять насилие в отношении близких?
28:09 Где в Эстонии больше всего обращений по поводу домашнего насилия? Почему так мало сообщений о насилии от русскоязычных жителей Ида-Вирумаа?
30:56 Эстония входит в первую тройку европейских стран по уровню домашнего насилия.
32:08 Как помочь женщине или ребенку, если вы подозреваете, что они подвергаются домашнему насилию?
33:12 Что происходит, когда женщина перестает терпеть? Кто в итоге оказывается жертвой?
38:09 Как вообще законы Эстонии защищают женщин от домашнего насилия?
42:35 Как интимные фотографии и видео могут стать инструментом насилия и преследования?
46:58 Самые главные рекомендации человеку, оказавшемуся в ситуации физического или психологического насилия.
Если вы стали жертвой домашнего насилия или же его свидетелем, то вы можете обратиться за помощью абсолютно бесплатно и анонимно:
При звонке из-за границы +372 614 7393
Эл. почта: kriisiabi@sotsiaalkindlustusamet.ee
Линия поддержки для желающих отказаться от насилия +372 660 6077
Консультация по вопросам душевного здоровья +372 660 4500
Сайт: palunabi.ee
Помощь предлагается бесплатно по всей Эстонии. Воспользуйтесь интерактивной картой, чтобы найти ближайшего специалиста по оказанию помощи жертвам, женский опорный центр или кризисный центр помощи жертвам сексуального насилия.
facebook.com/nemolchi.ee — Facebook-сообщество "Не молчи - Эстония", посвященное теме домашнего насилия
Не оставайтесь без помощи, вы не одиноки!