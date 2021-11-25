ПОДКАСТ | "Самое страшное было не оказаться зимой на балконе в ночной рубашке, а слышать, как в квартире плачет твой ребенок"

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01:33 Увеличилось ли количество случаев домашнего насилия в Эстонии во время пандемии? Что говорит статистика полиции и службы помощи жертвам Департамента социального страхования?

02:45 Почему жертвы психологического насилия редко обращаются ли за помощью?

03:51 Какие "звоночки" говорят о том, что вы находитесь в ситуации психологического насилия? Почему женщины продолжают оставаться в таких отношениях?

05:43 Как появился фильм "Жертва"?

09:12 Как пережитое в детстве насилие влияет на вероятность того, что оно повторится в семейных отношениях во взрослом возрасте?

12:08 Как понять, что ты сам являешься абьюзером? Как работает осознанность?

13:04 Что можно сделать для профилактики абьюзерских отношений и что делается в Эстонии?

16:23 Женщины часто уходят из отношений первыми, практически без всего. Что им делать?

20:18 Как фильм "Жертва" стал своего рода терапией для женщин, переживших домашнее насилие.

21:46 Мужчины в Эстонии тоже подвергаются домашнему насилию со стороны женщин. Как в Эстонии помогают тем, кто хочет перестать проявлять насилие в отношении близких?

28:09 Где в Эстонии больше всего обращений по поводу домашнего насилия? Почему так мало сообщений о насилии от русскоязычных жителей Ида-Вирумаа?

30:56 Эстония входит в первую тройку европейских стран по уровню домашнего насилия.

32:08 Как помочь женщине или ребенку, если вы подозреваете, что они подвергаются домашнему насилию?

33:12 Что происходит, когда женщина перестает терпеть? Кто в итоге оказывается жертвой?

38:09 Как вообще законы Эстонии защищают женщин от домашнего насилия?

42:35 Как интимные фотографии и видео могут стать инструментом насилия и преследования?

46:58 Самые главные рекомендации человеку, оказавшемуся в ситуации физического или психологического насилия.

