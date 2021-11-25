Рецепты эстонских шеф-поваров вошли в новую кулинарную книгу “Baltic Chefs”. Скоро она появится в продаже

Команда проекта “Baltic Chefs” сработала проактивно, — летом этого года в Латвии, Литве и Эстонии прошли съемки для кулинарной книги, в основу которой легли 90 рецептов от именитых шефов Балтии с сопроводительным перечнем ингредиентов, процессом приготовления, авторским комментарием и фотографиями блюд. Оригинальными прочтениями блюд для книги также поделились фуд-блогеры трех стран.

“Балтийский регион славится своими гастрономическими традициями. Помимо широко известных деликатесов нам захотелось рассказать о том, что особенно ценят и любят шефы. Тем самым, каждый на своей кухне сможет создать изысканное блюдо в лучших ресторанных традициях. На наш взгляд, это уникальная возможность познакомить читателей с фуд-культурой Балтии”, — рассказывает автор проекта “Baltic Chefs”, шеф-повар Артур Арницанс.

К слову, Артур для книги тоже предоставил два рецепта — оленина, маринованная с хвоей и розмарином, и арктическая палия с клубникой и огурцами. Кроме этого, помимо рецептов, профайл каждого шефа будет дополнены небольшим монологовым интервью.

Так, от Эстонии в книге участвуют шеф-повара Эммануэль Вилле, Кятлин Прикс, Павел Гурьянов, Дмитрий Рооз, Иван Дериземля, Херкки Руубель, Дмитрий Федоров и другие.

“Мы стремились “раскрыть” личности, передать глубину внутреннего мира каждого, поскольку блюда — это про формирование эмоциональных связей. В каждом заложены вкусы детства, индивидуальные пристрастия, зарубежный опыт. Тем самым, блюда невозможно воспринимать в отрыве от личности шефа. И в моменты, когда в сторону нашей команды звучали слова благодарности за то, что мы затеяли такой проект, утверждались, — все не зря”, — рассказывает проектный руководитель “Baltic Chefs” Эмиль Йонинс.

Книга “Baltic Chefs” уже сейчас доступна по предзаказу на сайте balticchefs.com. В книжных магазинах Латвии, Литвы и Эстонии книга появится в конце ноября текущего года.

Как создавалась книга, смотрите в галерее: