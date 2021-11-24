"Я родила ребенка, но не утратила мозг". Депутатка парламента Британии требует права ходить на работу с грудным сыном

Кризи рассказала, что раньше приносила на работу свою грудную дочь, а сейчас — трехмесячного сына, и никогда это не было проблемой. Однако после последнего заседания во вторник, на котором она также была с ребенком, ей пришел имейл из секретариата главы одного из комитетов, в котором говорится о новых правилах поведения в здании парламента.

Из электронного письма следует, что в сентябре этого года спикер Палаты общин Линдси Хойл и его заместители внесли изменения в действующий свод правил. В нем, в частности, говорится: “Вы не должны занимать кресло в Палате вместе с вашим ребенком, а также стоять в любом конце зала между секторами”.

Однако, по словам женщин-парламентариев, точно такая же формулировка использовалась и в прежней редакции документа, но на практике не применялась.

По словам Кризи, сложившаяся ситуация лишний раз подтверждает, что действующая система рассчитана на мужчин определенного возраста и определенного происхождения.

“Похоже, матерей в Палате-прародительнице всех парламентов мира должно быть не видно и не слышно”, — написала она в своем “Твиттере”.

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL — stellacreasy (@stellacreasy) November 23, 2021

Женщины в политике

По закону, депутаты-женщины имеют право на оплачиваемый декретный отпуск сроком на шесть месяцев. На этот период оформляется так называемое “голосование по доверенности”, когда отсутствующая депутатка поручает своему однопартийцу распоряжаться ее голосом.

Более длительный декрет возможен за свой счет, но тогда теряется право голоса, так как по закону депутаты должны физически присутствовать в Вестминстере, чтобы представлять интересы своих избирателей.