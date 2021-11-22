Как быть, если после развода один родитель не дает второму видеться с ребенком? Объясняет юрист из Эстонии

Лаура и Маргус — родители 9-летней Нелли. Три года назад их долгое сожительство закончилось. Поскольку расставание было для Лауры эмоционально тяжелым, родители договорились, что Нелли пока будет жить с матерью, а по выходным проводить время с отцом.

Через год Маргус нашел себе новую спутницу жизни, с которой Нелли поначалу хорошо ладила. Через некоторое время Маргус заметил странные изменения в поведении ребенка. Совместные выходные ребенка с отцом стали более редкими, и их отношения ухудшились. Нелли часто заболевала прямо в пятницу после учебного дня, перед выходными, которые должна была провести с отцом. К утру понедельника ребенок снова был здоров и шел в школу. Когда Маргус хотел увидеть ребенка в течение недели, мать не соглашалась, так как у дочери был свой распорядок дня и ей нужно было учиться. На отцовских выходных мать организовывала с ней другие увлекательные мероприятия, в т. ч. посещение спа, или уезжала с ребенком из города, чтобы дочь и отец не могли проводить время вместе.

Маргус пытался поговорить с ребенком по телефону, но через некоторое время Нелли перестала отвечать на звонки и сообщения и не перезванивала. В конце концов Маргус попросил мать ребенка помочь поддержать общение с дочерью, но мать сказала, что не может заставить ее. Вся эта ситуация была непонятна Маргусу, поскольку между Маргусом, его новой спутницей жизни и ребенком не было никакого конфликта. Однако отношение Нелли к отцу стало враждебным.

Лаура утверждала, что она никоим образом не препятствует контакту ребенка с отцом, но ребенок просто не хочет больше ходить к отцу и боится его. Лаура предложила Маргусу больше не связываться с Нелли. Нелли должна быть счастливым ребенком и отлично успевать в школе, поэтому Маргусу больше не нужно беспокоиться о ее благополучии.

В описанном случае речь идет об отчуждении ребенка от раздельно проживающего от него родителя.