Как быть, если после развода один родитель не дает второму видеться с ребенком? Объясняет юрист из Эстонии(12)
Лаура и Маргус — родители 9-летней Нелли. Три года назад их долгое сожительство закончилось. Поскольку расставание было для Лауры эмоционально тяжелым, родители договорились, что Нелли пока будет жить с матерью, а по выходным проводить время с отцом.
Через год Маргус нашел себе новую спутницу жизни, с которой Нелли поначалу хорошо ладила. Через некоторое время Маргус заметил странные изменения в поведении ребенка. Совместные выходные ребенка с отцом стали более редкими, и их отношения ухудшились. Нелли часто заболевала прямо в пятницу после учебного дня, перед выходными, которые должна была провести с отцом. К утру понедельника ребенок снова был здоров и шел в школу. Когда Маргус хотел увидеть ребенка в течение недели, мать не соглашалась, так как у дочери был свой распорядок дня и ей нужно было учиться. На отцовских выходных мать организовывала с ней другие увлекательные мероприятия, в т. ч. посещение спа, или уезжала с ребенком из города, чтобы дочь и отец не могли проводить время вместе.
Маргус пытался поговорить с ребенком по телефону, но через некоторое время Нелли перестала отвечать на звонки и сообщения и не перезванивала. В конце концов Маргус попросил мать ребенка помочь поддержать общение с дочерью, но мать сказала, что не может заставить ее. Вся эта ситуация была непонятна Маргусу, поскольку между Маргусом, его новой спутницей жизни и ребенком не было никакого конфликта. Однако отношение Нелли к отцу стало враждебным.
Лаура утверждала, что она никоим образом не препятствует контакту ребенка с отцом, но ребенок просто не хочет больше ходить к отцу и боится его. Лаура предложила Маргусу больше не связываться с Нелли. Нелли должна быть счастливым ребенком и отлично успевать в школе, поэтому Маргусу больше не нужно беспокоиться о ее благополучии.
В описанном случае речь идет об отчуждении ребенка от раздельно проживающего от него родителя.
Отчуждение определяется как поведение проживающего совместно с ребенком родителя с целью испортить отношения между ребенком и отдельно проживающим родителем таким образом, чтобы ребенок больше не хотел общаться с другим родителем. Отчуждение ребенка от другого родителя — это форма психологического насилия над ребенком, которая наносит вред его благополучию и развитию. Последствия отчуждения для ребенка считаются равнозначными сексуальному насилию.
Каковы возможности родителя/суда восстановить отношения между ребенком и родителем в ситуации, когда ребенок не желает общаться со своим отдельно проживающим родителем без объективной причины?
Статья 8 Европейской конвенции по правам человека обязывает государство обеспечивать защиту отношений между ребенком и родителем. Согласно части 1 статьи 143 Закона о семье, ребенок имеет право лично общаться с обоими родителями, и оба родителя имеют право и обязанность лично общаться со своим ребенком. Государственный суд неоднократно подчеркивал, что цель процедуры общения состоит в том, чтобы у ребенка была возможность ощущать наличие проживающего отдельно родителя и поддерживать с ним близкие отношения. Государство обязано принять все эффективные меры для обеспечения реализации права на общение между ребенком и родителем.
В решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 41736/18, “Суур против Эстонии” (2020), суд подчеркнул, что возможность родителя и ребенка быть вместе является основой семейной жизни, даже если отношения между родителями прекращены. Что касается обязанности государства принять позитивные меры, ЕСПЧ неоднократно постановлял, что статья 8 включает право родителей на меры, помогающие им воссоединиться со своими детьми, и обязанность государственных властей принять такие меры.
Согласно части 2 статьи 143 Закона о семье, родитель должен воздерживаться от действий, наносящих вред отношениям ребенка с другим родителем или усложняющих воспитание ребенка. В случае раздельного проживания родителей родители договариваются об общении между отдельно проживающим родителем и ребенком. В случае разногласий между родителями суд по просьбе родителя должен определить порядок общения родителя с ребенком (часть 21 статьи 143 Закона о семье).
Таким образом, если родитель не может проводить достаточно времени со своим ребенком или отношения между родителем и ребенком испортились, родитель имеет право обратиться в суд для установления порядка общения. Кроме того, родитель имеет право в порядке первоначальной правовой защиты потребовать, чтобы ребенок был передан ему незамедлительно и чтобы на время судебного разбирательства был определен порядок общения ребенка с родителем. Обязанность соблюдать порядок общения лежит на родителе, проживающем с ребенком.
В ситуации, когда проживающий с ребенком родитель не поддерживает отношения между ребенком и отдельно проживающим родителем или не соблюдает установленный судом порядок общения с ребенком, и органы по защите детей, и суд в интересах ребенка должны вмешаться и отреагировать на это как можно скорее! Если родитель говорит, что ребенок не хочет идти к другому родителю, важно выяснить причины, по которым ребенок не хочет общаться с ним. В описанных случаях чрезвычайно важен фактор времени. Когда ребенок уже отчужден от другого родителя, это часто имеет необратимые последствия. Родитель, который препятствует общению между ребенком и отдельно проживающим родителем или не поддерживает это общение, серьезно нарушает права и интересы ребенка и наносит ущерб его психическому здоровью, развитию и благополучию.
При рассмотрении всех касающихся ребенка вопросов суд принимает решение, исходя, прежде всего, из интересов ребенка, принимая во внимание все обстоятельства и законные интересы заинтересованных лиц. В интересах ребенка знать обоих родителей и иметь личные и близкие отношения с обоими. Государство обязано обеспечить эффективную реализацию права ребенка на общение с обоими родителями.
Действующее законодательство предусматривает эффективные меры по обеспечению права доступа, которое суды должны более решительно обеспечивать. Чтобы предотвратить отчуждение ребенка от другого родителя, необходимо как можно быстрее предпринять более смелые шаги и принять необходимые меры, предусмотренные законом.
В соответствии с частью 1 статьи 134 Закона о семье, если физическому, психическому или духовному благополучию ребенка либо его имуществу угрожает злоупотребление родителями их правом попечения, оставление ребенка без присмотра, неспособность родителей исполнять свои обязанности или поведение третьего лица, и если родители не желают или неспособны предотвратить угрозу, суд принимает необходимые меры
для предотвращения угрозы, в числе прочего, меры, перечисленные в части 3 настоящей статьи, а также в статьях 135 и 136 настоящего закона.
В соответствии с частью 3 статьи 134 Закона о семье, в случае угрозы благополучию ребенка суд вместо родителя может принимать решения, вытекающие из прав попечения, делать предупреждения и предписания и устанавливать запреты, а также обязывать родителей соблюдать инструкции по попечению назначенного судом учреждения. Суд может запретом на совершение определенных действий или определенного рода действий ограничить право попечения над личностью или право попечительства над имуществом.
В случае отчуждения ребенка решающим является тот факт, что ребенок ежедневно живет в сфере влияния родителя, сознательное поведение которого портит отношения между ребенком и отдельно проживающим родителем. Ребенок неизбежно более тесно связан с мнением и позицией того родителя, с которым он живет ежедневно. Чем дольше длится ситуация, когда отношения между ребенком и отдельно проживающим родителем затруднены, тем больший ущерб наносится ребенку и его отношениям с другим родителем.
Чтобы обеспечить право ребенка на общение с отдельно проживающим родителем и предотвратить отчуждение ребенка от другого родителя, суд может принять различные меры. Во-первых, суд может назначить специального опекуна для установления порядка общения между ребенком и родителем и ограничить право проживающего с ребенком родителя принимать решения в отношении установления общения. Во-вторых, суд может решить, что ребенок в дальнейшем будет жить с тем родителем, с которым ребенок не мог быть вместе. В-третьих, суд может ограничить или изменить право попечения проживающего с ребенком родителя для того, чтобы право попечения над ребенком было полностью передано другому родителю. В судебной практике было установлено, что, хотя передача права попечения, скорее всего, вызовет у ребенка в краткосрочной перспективе негативные эмоции, долгосрочные последствия восстановления отношений с отдельно проживающим родителем перевешивают это.
Независимо от того, какую меру выберет суд в каждом конкретном случае, важно действовать быстро. Чем дольше ребенок остается с родителем, который нарушает его права, в т. ч. право общения, тем большему риску он подвергается. Государство не должно оставаться сторонним наблюдателем в таких ситуациях, судебная власть должна активно вмешиваться и принимать все необходимые меры, включая крайние меры для прекращения нарушения прав ребенка, защиты его психического здоровья и восстановления отношений между ребенком и отдельно проживающим родителем в интересах ребенка.
Статья подготовлена в рамках проекта “Добрый совет семьям с детьми”.