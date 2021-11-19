ФОТО И ВИДЕО | Эстонская певица Геттер Яани показывает, как сделать брови красивыми с помощью всего одного продукта
“Мне нравится, когда мои брови зафиксированы, и мне нравится, когда у геля для бровей нет оттенка, он прозрачный”, — говорит Геттер. “Самое важное свойство геля для бровей — это то, что он не остается на бровях и помогает сохранять их форму до вечера”.
Пробуя разные средства, Геттер открыла для себя отличный гель для бровей — NYX Professional Makeup Bush Tamer. “Щеточкой очень удобно наносить гель и немного расчесывать брови, чтобы придать бровям более определенную форму”, — делится своим опытом певица.
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Геттер наносит на щеточку небольше количество геля, но если использовать большее количество продукта, можно добиться эффекта ламинированных бровей.
Новый фаворит
В рамках тестирования продуктов Anne & Stiil Ilulemmikud Геттер также попробовала различные туши и нашла среди них новый фаворит. “Это тушь Max Factor Divine Lashes. Я в полном восторге, потому что она не оставляет следов на веках или под глазами, но дает сразу несколько различных эффектов — в зависимости от того, какого результата вы хотите добиться. Ее удивительно легко наносить, у нее очень хорошая щеточка и тушь легко и идеально смывается”, — делится впечатлениями певица.