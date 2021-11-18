Что делать, если вы увидели в интернете фото или видео сексуального насилия над детьми?

Сексуальное насилие — печальная реальность для многих детей во всем мире. Сексуальное насилие — серьезное нарушение прав детей, которое наносит ущерб физическому и психическому здоровью детей и имеет последствия для всей их жизни.

К сожалению, сексуальное насилие над детьми также происходит в интернете. Изображения сексуального насилия над детьми обычно создаются непосредственно во время процесса жестокого обращения с ребенком. Технологии цифровой эпохи позволяют легко снимать, загружать и публиковать данный материал. Когда такие материалы распространяются и потребляются в интернете, жертва снова и снова подвергается сексуальному насилию. В большинстве случаев такие материалы распространяются на общедоступных веб-сайтах.

Горячая линия www.vihjeliin.ee — это предлагаемый некоммерческой организацией “Союз защиты детей” бесплатный интернет-сервис, позволяющий пользователям интернета сообщать информацию о распространяемых в интернете материалах с нелегальным содержанием (сексуальное насилие в отношении детей, торговля детьми или торговля людьми). Информацию можно передать анонимно — “Горячая линия” не фиксирует персональных данных заявителя и не осуществляет его розыск.

По словам координатора проекта “Разумно в интернете” Малле Халлимяэ, важно, чтобы любой, кто заметил сексуальное насилие над ребенком, сообщил об этом. “Каждый ребенок имеет право на защиту от всех форм жестокого обращения, в том числе в интернете”, — добавила Халлимяэ.

Горячая линия призвана помочь удалить из интернета материалы о сексуальном насилии над детьми. Для достижения этой цели Союз защиты детей сотрудничает на национальном и международном уровнях и является членом глобальной сети аналогичных горячих линий INHOPE.

Что делать, если вы заметили в интернете материалы о сексуальном насилии? Обязательно сообщите об этом в Горячую линию www.vihjeliin.ee.



