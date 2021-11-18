Среди подростков распространяется эпидемия экстремальных тиков
На то, что среди подростков, особенно девушек, на фоне пандемии стали очень часто встречаться нетипичные, экстремальные проявления тикового расстройства: конвульсии, самоповреждение, навязчивое повторение каких-либо слов, — первыми обратили внимание британские медики. Но сейчас об аналогичных вспышках уже сообщают врачи из США, Германии, Дании, Франции и Канады, пишет The Daily Mail.
Обычно под нервным тиком имеют в виду быстрое, непроизвольное и кратковременное сокращение группы мышц, результатом которого становится внезапное моргание, гримасничанье, внезапное подергивание, произнесение отдельных звуков. Чаще всего тиковым расстройствам, которые проходят с возрастом, подвержены дети начиная с пятилетнего возраста.
По словам детского невролога-консультанта Тэмми Хеддерли, которая работает в одной из лондонских клиник, за последние месяцы количество пациентов с тиками удвоилось, за медицинской помощью обратились более 70 молодых девушек, что не может не беспокоить.
Хеддерли также обратила внимание на то, что если обычно симптомы тиковых расстройств появляются постепенно, то в случае новой эпидемии все происходит иначе — полноценный приступ болезни случается у подростков, чаще всего в возрасте 13-15 лет, прямо среди ночи. И если в норме тики затрагивают в первую очередь мышцы лица и глаз, то у новых пациентов происходят непроизвольные спазмы и конвульсии мышц всего тела, зачастую сопровождаемые вокализацией — повторяющимся произнесением каких-то слов, звуков и фраз.
Специалисты предположили, что это массовое поветрие может быть результатом комплекса причин: стресс и тревога, связанные с локдаунами, страх перед пандемией и климатическими изменениями сделали некоторых подростков особенно психически уязвимыми, и они начали “заражаться” от инфлюенсеров с синдромом Туретта, которые выкладывают свои ролики в соцсети. Синдром Туретта — нервное расстройство, сопровождающееся экстремальными двигательными и голосовыми тиками, а также, в редких случаях, — выкрикиванием нецензурных слов и оскорбительных фраз.
Так, Кирстен Мюллер-Валь, профессор психиатрии из Ганноверского университета (Германия), в своей статье в журнале Brain, предложила назвать этот феномен “новым типом массового социогенного (то есть спровоцированного соцсетями) заболевания”.
В частности, Мюллер-Валь винит во вспышке тиков среди немецких подростков очень популярного среди молодежи 23-летнего блогера Яна Циммермана, у которого синдром Туретта и он выкладывает видео со своими симптомами на YouTube. С 2019 года Циммерман опубликовал уже почти 300 таких роликов, у которых в общей сложности более 300 миллионов просмотров. Как считает профессор Мюллер-Валь, у впечатлительных подростков после просмотра таких роликов появляются симптомы, аналогичные тем, что демонстрирует Ян.