Среди подростков распространяется эпидемия экстремальных тиков

На то, что среди подростков, особенно девушек, на фоне пандемии стали очень часто встречаться нетипичные, экстремальные проявления тикового расстройства: конвульсии, самоповреждение, навязчивое повторение каких-либо слов, — первыми обратили внимание британские медики. Но сейчас об аналогичных вспышках уже сообщают врачи из США, Германии, Дании, Франции и Канады, пишет The Daily Mail.

Обычно под нервным тиком имеют в виду быстрое, непроизвольное и кратковременное сокращение группы мышц, результатом которого становится внезапное моргание, гримасничанье, внезапное подергивание, произнесение отдельных звуков. Чаще всего тиковым расстройствам, которые проходят с возрастом, подвержены дети начиная с пятилетнего возраста.

Однако новая эпидемия тиков затрагивает подростков и молодежь, в основном женского пола, а симптомы расстройства гораздо более сильные, чем в норме.

По словам детского невролога-консультанта Тэмми Хеддерли, которая работает в одной из лондонских клиник, за последние месяцы количество пациентов с тиками удвоилось, за медицинской помощью обратились более 70 молодых девушек, что не может не беспокоить.

Хеддерли также обратила внимание на то, что если обычно симптомы тиковых расстройств появляются постепенно, то в случае новой эпидемии все происходит иначе — полноценный приступ болезни случается у подростков, чаще всего в возрасте 13-15 лет, прямо среди ночи. И если в норме тики затрагивают в первую очередь мышцы лица и глаз, то у новых пациентов происходят непроизвольные спазмы и конвульсии мышц всего тела, зачастую сопровождаемые вокализацией — повторяющимся произнесением каких-то слов, звуков и фраз.